Владимир Путин: Россия не только способна дать ответ на брошенные ей вызовы, но и сделает это

США до конца не осознают ядерной мощи России, а РФ готова ответить на брошенные ей вызовы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным». Премьерный показ картины завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

«Считаете ли вы, что США действительно осознают мощь России в ядерном оружии?» — задал вопрос режиссер.

«Не думаю. Мне кажется, наши партнеры одно время считали, что Россия окажется неспособна ответить на брошенные с их стороны вызовы из-за состояния нашей экономики, определенных отраслей промышленности, а также недофинансирования научных исследований. Но сегодня, как я считаю, все убедились, что Россия не только способна ответить на этот вызов, но и, вне всякого сомнения, сделает это», — заявил Владимир Путин.

Своим выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности 10 лет назад президент Путин хотел дать ясно понять, что Россия не позволит отправить себя на убой под собственные аплодисменты: «Я не хотел сказать тогда, что наша политика станет иной. Я лишь утверждал, что считаю неприемлемым то, чем занимаются США. Я сказал, что мы видим, что происходит и что нам придется принять меры».

Он также в очередной раз высказался против политики экспорта демократии. «Я уже говорил вам, что демократию экспортировать нельзя. Ее нельзя импортировать извне, она должна сформироваться внутри общества», — констатировал президент РФ. «Такая работа более многообещающая, хотя и более трудна, так как требует терпения, больше времени и внимания», — подчеркнул Путин.

Он признал, что применять бомбардировщики легче, чем ждать естественного становления демократической системы в стране. Использование силы неизбежно влечет за собой «всплеск терроризма и необходимость совершить следующий шаг — бороться с терроризмом».

Мюнхенская конференция является одним из крупнейших и наиболее авторитетных форумов по вопросам безопасности. В 2007 году президент России Владимир Путин выступил перед ее участниками с речью, в которой подчеркивал угрозы, вызванные попытками утверждать однополярную систему мироустройства, и указывал на нарушение НАТО обещаний не продвигать силы Альянса к российским границам. Год назад в Мюнхене премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предостерег, что мир скатывается в новую «холодную войну».