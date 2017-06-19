Вкус, знакомый с детства: На прилавках якутских магазинов появилось мороженое «Uchchoo»

На прилавках магазинов появился новый якутский продукт с интересным названием «Uchchoo» — мороженое, которое полностью состоит из натуральных ингредиентов. Авторы проекта поделились с ЯСИА подробностями.



Идея производить местное мороженое принадлежит Николаю Атласову и Василию Христофорову. Они разработали концепцию, нашли комфортное помещение и закупили профессиональное оборудование.

В последнее время люди все больше задумываются о качестве продуктов питания, изучают состав и отдают предпочтение натуральным ингредиентам. Авторы проекта решили, что именно такого вкусного и полезного мороженого не хватает на нашем рынке, и заняли пустующую нишу.

Создатели якутского пломбира показали ЯСИА небольшую фабрику, где производится лакомство. Сначала сырье поступает на склад, затем все ингредиенты отправляются в общий миксер. Мороженое готово. Его упаковывают и хранят в холодильной камере.

Название и дизайн упаковки «Uchchoo» молодые люди придумали сами. Они хотели найти легкое и запоминающееся слово.

«Мы вспомнили выражение «ычча», которое все хорошо знают и произносят с детства, когда по коже пробегает холодок. Название хорошо звучит на всех языках и отражает наш национальный характер», — рассказал Николай Атласов.

Мороженое «Uchchoo» сразу нашло своего покупателя. В сети идет активное обсуждение нового продукта, пользователи с восторгом отзываются о вкусе, который напоминает им детство.

Сейчас производители работают над тем, чтобы мороженое появилось на прилавках магазинов не только Якутска, но и республики.