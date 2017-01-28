Вильям Иванов: Не нужно политизировать дело Нюрбинского главы

Член Общественной палаты Якутии, заслуженный юрист республики Вильям Иванов прокомментировал вчерашний пикет в поддержку главы Нюрбинского улуса Бориса Попова, который сейчас обвиняется в превышении должностных полномочий и сидит под арестом.

«Сам процесс пикетирования предусмотрен федеральным законодательством. Это право каждого гражданина выражать свою точку зрения. Но тут я отмечу пару моментов. Во-первых, по-моему субъективному мнению, люди вышли на улицы из-за недостатка достоверной информации по происходящему. Если бы пресс-службы правоохранительных органов выдали краткую, но достаточно исчерпывающую статью по этому вопросу, которая при этом не нарушала бы интересов следствия, тогда всё могло сложиться по-другому«, — подчеркнул Вильям Иванов.

«Во-вторых, всё это дело с арестом главы подверглось явной политизации. Почему, когда происходит одно событие, то реакции ноль, а если другое, то начинают подключаться различные СМИ и общественники, будирующие тему? В данном случае, мне кажется, политизировать вопрос излишне. В чьих интересах это делается? Тут нужно просмотреть публикации в СМИ и сделать соответствующие выводы. Обычно по материалам в масс-медиа можно выявить тех, кто заинтересован в том или ином исходе дела«, — добавил собеседник агентства.

По его мнению, пикеты были нацелены оказать косвенное давление на следствие. «Это, конечно же, не означает, что они смогут повлиять на качество работы следователей. Вообще, непонятно, почему решили заострить внимание на следователях. Это же решается при судебном процессе и последнюю точку в решении о продлении ареста ставит судья«, — отметил заслуженный юрист республики.