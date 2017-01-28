Виктор Рассадин — бронзовый призер турнира Голден Гран-при «Иван Ярыгин-2017»

В Красноярске завершился второй день традиционного международного турнира по вольной борьбе Голден Гран-при «Иван Ярыгин-2017». Он не принес весомых дивидендов спортсменам Республики Саха. Ни один из якутских борцов сегодня не добрался до финала в весовой категории 61 кг. В активе лишь одна бронзовая медаль, которую завоевал чемпион мира среди студентов Виктор Рассадин.

Вице-чемпион страны Виктор Рассадин начал состязание с 1/16 финала, где победил бронзового призера турнира «Шахтерская слава» Дашу Шарастепанова (3:2). На следующей стадии он без особого труда выиграл у москвича Алексея Медведева (5:2) и вышел в четвертьфинал, где потерпел поражение от новоиспеченного чемпиона Ярыгинского турнира Ахмеда Чакаева.

Его противник вышел в финал, благодаря чему у Рассадина появился шанс побороться за бронзовую медаль. В схватке за третье место ему пришлось сразиться с победителем первенства Европы Начыном Кууларом (Тыва).

Схватка началась напряженно — первый балл взял тувинец, судья дал предупреждение Рассадину. Затем Куулар вывел якутянина за ковер, чем заработал еще одно очко. К перерыву счет — 2:0.

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После тренерских установок Виктор Рассадин удачно прошел в ноги соперника и произвел накат — счет 4:2 в пользу якутского вольника. Тувинец повредил ногу и обратился к врачу, но затем продолжил схватку. Рассадин уверенно еще раз атаковал соперника и довел окончательный счет до крупного — 12:2 в пользу якутского борца.

Виктор Рассадин первым из якутских вольников выиграл бронзовую медаль Ярыгинского турнира-2017.