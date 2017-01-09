Виктор Лебедев и Виктор Рассадин вошли в число сильнейших борцов планеты

Объединенный мир борьбы (UWW) обновил рейтинг лучших борцов вольного стиля на январь 2017 года. В число сильнейших вошли двое представителей якутской школы вольной борьбы.

В наилегчайшей весовой категории (до 57 кг) на восьмой строчке расположился чемпион России, бронзовый призер Ярыгинского турнира и участник Олимпиады в Рио Виктор Лебедев. Отметим, двукратный чемпион мира в обновленном рейтинге поднялся на одну позицию выше.

В неолимпийской весовой категории произошли значительные изменения. Если в предыдущем рейтинге в топ-20 входил победитель турнира «Иван Ярыгин» Ньургун Скрябин, то в новом списке его не оказалось. Зато в него попал чемпион мира среди студентов Виктор Рассадин. У него предпоследняя строчка – 19 место.

Отметим, в весе до 70 кг Магомед Курбаналиев занимает первую строчку после победы на чемпионате мира. Призеры Олимпиады-2016 Сослан Рамонов и Абдулрашид Садулаев сохранили лидерство в категориях до 65 и 86 кг.

Рейтинг UWW. Вольная борьба. Январь 2017 До 57 кг. 1 (в предыдущем рейтинге — 1). Владимир Хинчегашвили (Грузия). 2 (2). Реи Хигучи (Япония). 3 (3). Гаджи Алиев (Азербайджан)… 8 (8). Виктор Лебедев. 9 (9). Исмаил Мусукаев. 17 (-) Артем Гебеков. 19 (11). Гаджимурад Рашидов (все – Россия). До 61 кг. 1 (-). Логан Штайбер (США). 2 (7). Бека Ломтадзе (Грузия). 3 (-). Ахмеднаби Гварзатилов (Азербайджан)… 4 (9). Ахмед Чакаев. 8 (2). Александр Богомоев. 10 (4). Бекхан Гойгереев. 11 (3). Имам Аджиев. 16 (16). Муршид Муталимов. 17 (-). Гаджимагомед Алиев. 19 (-). Виктор Рассадин (все – Россия). До 65 кг. 1 (1). Сослан Рамонов (Россия). 2 (2). Тогрул Аскеров (Азербайджан). 3 (3). Франк Чамизо (Италия)… 7 (-). Ильяс Бекбулатов (Россия). До 70 кг. 1 (10 в весе до 65 кг). Магомед Курбаналиев (Россия). 2 (12). Нурлан Бекжанов (Казахстан). 3 (-). Мустафа Хоссейхани (Иран)… 7 (9 — в 65). Исраил Касумов. 16 (9). Расул Арсаналиев. 18 (11). Заурбек Сидаков. 19 (16) Евгений Жербаев (все — Россия). До 74 кг. 1 (1). Хассан Яздани (Иран). 2 (2). Аниуар Гедуев (Россия). 3 (4). Джабраил Гасанов (Азербайджан)… 8 (10). Хетик Цаболов. 14 (14). Кахабер Хубежты. 15 (15). Ахмед Гаджимагомедов. 17 (19). Заур Макиев (все — Россия). До 86 кг. 1 (1). Абдулрашид Садулаев (Россия). 2 (2). Селим Ясар (Турция). 3 (3). Шариф Шарифов (Азербайджан)… 7 (7). Шамиль Кудиямагомедов. 8 (9). Даурен Куруглиев. 10 (-). Анзор Уришев (все – Россия). До 97 кг. 1 (1). Кайл Снайдер (США). 2 (2). Хетаг Гозюмов (Азербайджан). 3 (3). Альберт Саритов (Румыния)… 8 (15). Абдусалам Гадисов. 12 (11). Анзор Болтукаев. 12 (13). Хаджимурат Гацалов. 16 (-). Юрий Белоновский. 17 (-). Ахмед Батаев (все – Россия). До 125 кг. 1 (1). Таха Акгуль (Турция). 2 (2). Комейл Гасеми (Иран). 3 (3). Гено Петриашвили (Грузия) … 8 (8). Билял Махов. 12 (-). Мурадин Кушхов. 13 (-). Балдан Цыжипов. 15 (-). Владислав Байцаев (все – Россия).