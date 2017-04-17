Виктор Федоров предложил «Единой России» ввести процедуру оценки депутатов

Глава комитета по экономике Госсобрания (Ил Тумэн), единоросс Виктор Федоров предложил руководству партии ввести процедуру оценки действующих региональных и муниципальных депутатов. По его задумке, парламентарии должны ежегодно узнавать мнение от 3 до 10% избирателей о качестве своей работы. Тому, кто получит «неуд», в течение нескольких лет ЕР будет отказывать в выдвижении на выборные должности, пишет «Коммерсант».

Соответствующее предложение Виктор Федоров направил секретарю генсовета «Единой России» Сергею Неверову. Свою инициативу он мотивирует в том числе и тем, что «некоторые государственные институты не в полной мере пользуются доверием россиян».

В качестве примера Федоров приводит результаты опроса ВЦИОМ от 26 марта, согласно которому уровень неодобрения политики правительства составляет 27,9%, Госдумы — 32,3%. По словам депутата, это может быть связано «с громкими антикоррупционными разоблачениями», а свой «вклад» в подрыв доверия к власти вносят «несистемные политики». «Наиболее чувствительным вопросом для населения является деятельность депутатов региональных законодательных собраний и муниципалитетов. Ее качество либо резко снижается, либо вовсе прекращается на следующий день после выборов. Некоторые депутаты имеют свойство забывать про своих избирателей, причем на весь срок полномочий. С учетом того, что депутатов от «Единой России» больше на всех уровнях, то и репутационные потери в глазах населения несет именно она»,— заявляет народный избранник.

Парламентарий предлагает внести изменения во внутрипартийные документы — обязать депутатов-единороссов ежегодно собирать подписи избирателей в свою поддержку (от 3% до 10%). «Только после этого они могут быть допущены к праймериз»,— уточняет Федоров. Он предлагает расширить список требований к участникам предварительного голосования еще несколькими пунктами — отсутствие иностранного гражданства, долгов по налогам и алиментам, справка о психическом здоровье.

«Повышение прозрачности процедуры праймериз, установление четких правил игры для всех лиц, участвующих в избирательном процессе, необходимость работать с избирателями в течение всего срока полномочий не только сведет к минимуму попадание недобросовестных людей во власть, но и заставит депутатов-единороссов более качественно работать, что будет способствовать росту рейтинга «Единой России»,— заключает якутский парламентарий.

В положении «об общественной оценке деятельности», которое Федоров прилагает к письму, указывается, что опросы обязан проводить сам депутат, сдавать подписи избирателей он должен до 1 апреля каждого года. В опросном листе будет предлагаться оценить, удовлетворительно или нет работает каждый парламентарий. Партийцы, которые регулярно получали неудовлетворительные оценки, лишаются возможности выдвижения на праймериз.

Инициативу якутского депутата замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал «странной», пишет «Коммерсант».

«Механизм обратной связи депутатов всех уровней с избирателями работает»,— заверил он, а в качестве примера привел выезд депутатов Госдумы в регионы. Механизм «подтверждения или неподтверждения мандата, по его словам, — право избирателей»: «Механизм сложный, но он существует, и изобретать велосипед нет никакой необходимости».

К дополнительным фильтрам для участников праймериз Ревенко отнесся скептически. По его словам, «все инициативы должны быть в рамках действующего выборного законодательства». «А если у кандидата есть задолженность по алиментам, это минус для него самого»,— считает единоросс.

ЯСИА обратилось за комментарием к Виктору Федорову. В частности, был задан вопрос о целесообразности такой оценки со стороны местных отделений партии.

«У меня задача очень простая — заставить депутатов работать в своих округах. Зачастую они там не появляются. Если будут по 10% [избирателей] каждый год опрашивать, то за пять лет 50% населения обойдут и хоть как-то начнут взаимодействовать», — сказал Федоров.