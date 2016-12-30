Василий Сапсай: Полномочия главы района прекращаются досрочно с обвинительным приговором суда

Руководитель департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы и правительства Якутии Василий Сапсай прокомментировал ситуацию по уголовному делу, возбужденному в отношении главы Нюрбинского района Бориса Попова. Последнего обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. Но суд вправе принять решение о временном отстранении подследственного от замещаемой должности на период осуществления следственных действий. В этом случае, в соответствии с ч. 11 статьи 32 Устава муниципального района, полномочия главы осуществляет первый заместитель главы администрации», — отметил Василий Сапсай.

В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством, органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность самостоятельно и не входят в систему органов государственной власти.

Напомним, Бориса Попова задержали во вторник, 27 декабря. По данным следствия, он незаконно подписал распоряжение, на основании которого подрядчику осуществлена предоплата на сумму 38 миллионов рублей за якобы выполненные работы по строительству школы на 176 учащихся в селе Кюндядя Нюрбинского района.