Василий Егоров вышел в полуфинал чемпионата Европы по боксу

Якутский боксер Василий Егоров одержал уверенную победу над украинцем Назаром Куротчиным и вышел в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в городе Харьков.

Василий Егоров начал чемпионат с четвертьфинала, где встретился с хозяином соревнований Назаром Куротчиным. На протяжении всего поединка якутянин вел уверенный бой. Во втором раунде он даже отправил соперника в нокдаун, рефери дал отчет, после которого украинец продолжил боксировать. В заключительном раунде Егоров начал агрессивно прессинговать соперника, попадая в голову удар за ударом.

Василий Егоров выиграл бой единогласный решением судей — 5:0. Можно утверждать, что якутский боксер гарантировал себе медаль и путевку на чемпионат мира.

Следующим соперником Егорова станет Евгений Кармильчук (Белоруссия). Полуфинальные поединки состоятся 23 июня.