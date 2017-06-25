Василий Егоров во второй раз выиграл чемпионат Европы по боксу

Двукратный чемпион России по боксу, уроженец Мегино-Кангаласского улуса Василий Егоров во второй раз за карьеру завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории до 49 кг.

Соревнования проходили в украинском городе Харьков. Единственный представитель Якутии в сборной России Василий Егоров провел три боя. В первом поединке он одержал чистую победу над хозяином турнира Назаром Куротчиным, затем в полуфинале нанес сокрушительное поражение белорусу Евгению Кармильчуку.

В финале чемпионата ему противостоял очень неудобный соперник из Англии Яфай Галай. Противник имел сравнительно высокий рост и длинные руки, что давало ему большое преимущество в бою. Однако для якутского боксера это не стало препятствием. Василий Егоров выиграл бой со счетом 3:2 и во второй раз завоевал звание чемпиона Европы.

Якутянин обеспечил себе путевку на чемпионат мира, который пройдет 25 августа — 3 сентября в Гамбурге.