Ваши долги — больше не тайна: Налоговая инспекция рассказала, почему важно платить вовремя

Конституция РФ вменяет гражданам всего восемь обязанностей, в их числе – своевременная оплата налогов и сборов. Так уж вышло, что с этим у россиян частенько возникают проблемы. Особенно это касается налога на имущество, который люди платят самостоятельно. Какие изменения произошли в налоговом законодательстве за прошедший год и чем они грозят должникам, ЯСИА рассказала заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками регионального управления ФНС Лариса Захарова.

— Лариса Юрьевна, что изменилось для владельцев имущества с этого года?

— В налоговом кодексе произошло два значительных изменения. Во-первых, если раньше крайним сроком уплаты налога на имущество физических лиц являлось 1 ноября, то теперь его нужно заплатить до 1 декабря следующего года, то есть на месяц позже.

Во-вторых, с июня 2016 года задолженность по налогам перестала быть налоговой тайной. Теперь мы имеем право публиковать списки должников на своих сайтах и сообщать сведения о задолженностях третьим лицам, при этом не нарушается закон о персональных данных. И, поверьте, налоговые органы уже вовсю готовятся раскрыть «черный список», в том числе разместить его в открытом доступе на сайте ФНС России. Это влечет за собой довольно серьезные последствия.

— И чем это чревато?

— Информацию о неблагонадежности гражданина смогут использовать банки. Например, при принятии решения об одобрении потребительского или ипотечного кредита или при расчёте ставки по нему.

Работодатели получат возможность проверять потенциальных сотрудников на предмет финансовой дисциплинированности. Другими словами, если вы не будете платить налоги, пострадает деловая репутация.

Так как долги — больше не тайна, инспекция может обратиться к работодателю или другому юридическому лицу, которое выплачивает вам зарплату, пенсию, стипендию, с требованием удержать задолженность по налогам. Такая мера применяется, если долг не превышает 25 тысяч рублей. Кстати, за неисполнение требования и организация, и работодатель могут быть оштрафованы: первая — на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, второй — на сумму от 15 до 20 тысяч рублей.

Если имущество оформлено на несовершеннолетнего ребенка, платить за него налоги обязаны родители или опекуны. Но в случае неуплаты должником становится он. Работодатели или банки не будут выяснять, кто виноват: ребенок или его несознательные родители. Получается, что человек еще не начал самостоятельную жизнь, а налоговая история у него испорчена.

— Какие еще изменения ждут россиян в новом году?

— 1 января 2017 года заканчивается срок добровольного информирования налоговых органов о наличии налогооблагаемого имущества. Если граждане обладают таким имуществом и еще ни разу не получали на него уведомление, у них осталось меньше месяца, чтобы сообщить об этом в инспекцию. Если они сделают это сами, налог будет начисляться с момента обращения. В противном случае, применят санкции: придется заплатить налог за три года (но не ранее даты приобретения имущества) плюс штраф в размере 20% от суммы задолженности.

— К вопросу о налоговых уведомлениях: иногда случается, что они не приходят. Как быть в этом случае, ведь это происходит не по вине гражданина?

— С 1 января 2014 года централизованной рассылкой занимается филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Кемеровской области. Уведомления отправляются заказным письмом и считаются полученными через 6 дней с момента отправки. Налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока платежа направляют налогоплательщику уведомление. Кстати, с 2016 года оно формируются по всем видам налогов, вне зависимости, где находится имущество — в Якутии или за ее пределами.

Бывают случаи, когда граждане действительно не получат уведомления. Причин может быть несколько: сменили адрес, имеете льготу по налогу, сумма не превышает 100 рублей – в этом случае уведомление не высылается. Кроме того, если вы получили доступ к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» до 1 сентября текущего года, по почте уведомления вам отправлять не будут, они формируются в электронной форме и поступают непосредственно в личный кабинет. Тем не менее, отсутствие уведомления не освобождает от обязанности платить налоги. Если не получили требование об уплате, лучше самостоятельно справиться в налоговой инспекции во избежание штрафов.

— Штрафные санкции как-то поменялись?

— В этом отношении особых изменений нет. Штрафы предусмотрены в двух случаях: если не сообщили о том, что у вас есть налогооблагаемое имущество, но с 2017 года это перестает быть актуальным по причинам, о которых я говорила выше.

Также могут оштрафовать за несвоевременную уплату налогов, в этом случае вам будут назначены пени за каждый день просрочки. Размер рассчитывается относительно актуальной ставки рефинансирования Центробанка и составляет 1/300. Сейчас это примерно 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Если налоговая инспекция докажет, что вы умышленно уклонялись от уплаты, может быть вменен штраф в размере 20-40% от суммы налога.

Кроме того, если сумма долгов превышает 3 тысячи рублей, инспекция имеет право обратиться в суд с требованием наложить арест на имущество. Отмечу, что согласно последним изменениям, суд имеет право рассматривать такие дела в одностороннем порядке, без участия сторон. Гражданам, накопившим долгов более, чем на 10 тысяч рублей, могут запретить выезд за пределы Российской Федерации.

Добавлю, что задержать должника судебные приставы вправе в любых общественных местах – аэропортах, торговых центрах и т.д.

Подводя итог, рекомендую физическим лицам – собственникам имущества во избежание принудительного взыскания задолженности, дополнительной оплаты госпошлины, исполнительского сбора и вынесения судебными приставами других ограничений более внимательно относиться к своим обязанностям. Налог на имущество физических лиц поступает в местный бюджет и идет на благоустройство жизни населения.