«День жестянщика»: В Якутске за один день произошло 20 ДТП

Вчера на дорогах Якутска зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Госавтоинспекция. В одной из аварий пострадали дети.

Два автомобиля столкнулись 10 апреля на 20 км Покровского тракта. 20-летний водитель Toyota Premio, следуя в сторону города, не справился с управлением и выехал на встречку, где совершил столкновение с Toyota Corolla Spacio.

В момент ДТП в салоне Spacio находились девочки 8 и 10 лет, а также 6-летний мальчик. Одного из детей госпитализировали, двоим врачи назначили амбулаторное лечение. Благодаря наличию в машине детских удерживающих устройств беды на дороге удалось избежать.

Проведенное медосвидетельствование показало, что оба автомобилиста были трезвы.

Со слов водителя Toyota Premio, стаж вождения которого составляет 11 месяцев, по пути следования он не заметил неровность и наехал на нее, из-за чего машину вынесло на встречную полосу.

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Еще одно происшествие, причиной которого явились неопытность водителя и сложная дорожная обстановка, произошло в 14.30 на улице Чайковского.

Владелец автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на рабочего, производящего ремонт проезжей части. Водитель в момент ДТП был трезв, водительское удостоверение он получил двумя днями ранее. По словам виновника аварии, транспортное средство не удалось остановить из-за гололеда на дороге.