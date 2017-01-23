В школах Якутска продлен карантин

Карантин для учащихся 1-11 классов образовательных учреждений столицы республики продлили до 30 января включительно. Соответствующее решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города. Ограничение распространяется на учреждения дополнительного образования и проведение внешкольных мероприятий.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается напряженной, наблюдаются сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых и превышение допустимых эпидпорогов.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Якутска рекомендует соблюдать меры профилактики, носить защитные маски, принимать противовирусные препараты, витамины, родителям необходимо ограничить посещение детьми мест массового пребывания, в том числе кинотеатров, магазинов, учреждений общественного питания.

Следующее заседание комиссии состоится 30 января, на нем будет принято решение о прекращении или продлении карантина.