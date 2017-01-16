В школах Якутска объявлен карантин

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии с 17 по 23 января в образовательных учреждениях Якутска объявлен карантин для учащихся 1-11 классов.

Ограничение распространяется на учреждения дополнительного образования и проведение внешкольных мероприятий.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице республики оценивается как напряженная, наблюдаются сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых и превышение допустимых эпидпорогов.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия рекомендует соблюдать меры профилактики, носить защитные маски, принимать противовирусные препараты. Родителям необходимо ограничить посещение детьми мест массового пребывания, в том числе кинотеатров, магазинов, учреждений общественного питания.

Следующее заседание комиссии состоится 23 января.