В Якутске объявили победителей музыкальной премии «Yрдэл-2016»

В государственном театре оперы и балета объявили номинантов и лауреатов национальной музыкальной премии «Yрдэл-2016». Серебряную статуэтку вручили исполнителям тридцати лучших песен прошлого года. Режиссёром проекта выступил известный дизайнер и ведущий Андрей Никифоров.

Концертов в рамках церемонии было два — с 17.00, когда выступали номинанты, и с 19.30, когда зрители смогли увидеть номера победивших исполнителей. К слову, на вечерний концерт пришло очень много людей, из-за нехватки мест в зале некоторым пришлось выдать дополнительные стулья. Артисты мировых турне назвали бы это «sold-out» (полный аншлаг).

Режиссёром проекта в этом году является Андрей Никифоров. Для него организация подобного масштабного концерта стала первым опытом. О том, что он будет руководить творческим процессом национальной музыкальной премии, Андрей узнал только в ноябре прошлого года: «Было очень неожиданно и волнительно, ведь это как большая ответственность, так и полёт мысли, творчества, реализация мечты. Например, цветовое оформление сцены было сделано по моим наброскам. Благодарен директору компании «Звук и свет» Александру Борисову за поддержку».

Невозможно не отметить оригинальный дизайн статуэтки «Yрдэл», выполненной из чистого серебра, мрамора и стекла в форме «Ус кута» (три души человека, согласно якутским верованиям). В то же время в оформлении есть элементы скрипичного ключа, что символизирует важность музыки.

ЗАВТРА! Видео опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Andre Nikiforov (@andremairc) Янв 3 2017 в 6:32 PST

«Yрдэл» начался с красной дорожки на первом этаже театра. Зрители располагались на лестницах и в холле. Ведущие представляли номинантов и финалистов музыкальной премии, которые выходили парами. Отметим, что в числе выступающих было много новых имён, что говорит о развитии творческого потенциала республики.

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Если говорить о самом финальном концерте, то это было самое настоящее шоу, организованное на высшем уровне. Этому способствовало оформление сцены театра. Для каждого номера использовались индивидуальная подсветка, изображения на экране, цветовой спектр — в зависимости от артиста и характера его песни.

Хочется отметить отличную работу трёх пар ведущих. Олег Колосов-Талбан и Индира, Георгий Белоусов и Гея, Лена Петрова и Ахтыл5ан Петрович сменяли друг друга между музыкальными номерами.

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Главной «фишкой» вечера стало, конечно, вручение премии. Каждому артисту-победителю подобрали человека из сферы, к которой относится тема его композиции. Например, мужскому трио Сахамин, Юрий Гольдеров и Дмитрий Хан, исполнившему песню «Байанайым мичинниир», статуэтку и призы вручал охотовед, Саниту Ай за победу композиции «Ийэ дьоло» («Счастье матери») поздравила многодетная мама Нарыйа Платонова. Певцы Ванс Иванов и Милена Борисова получили «Yрдэл» из рук представителя Следственного управления СКР по республике за песню «Кини кимий?» («Кто же он?»).

Схожий подход использовался организаторами российской музыкальной премии «Золотой граммофон».

Вручались также и специальные номинации. Автором лучшей аранжировки стал Николай Михеев за саундтрек «Эрэл» («Надежда») к фильму «Мой убийца».

Еще одну спецноминацию получили Герман и Клавдия Хатылаевы, снявшие новый видеоклип на песню «Махтанабын» («Благодарю»), написанную еще 27 лет назад. Уникальность этого ролика в том, что он сделан безмонтажно.

Специальный приз от НВК «Саха» получил Байбал Семенов с песней «Эргиллии» («Возвращение»).

Подводя итоги, хочется сказать, что творческие проекты в республике развиваются, с каждым годом их становится все больше и это рождает здоровую конкуренцию. Обычные концерты стали менее интересны якутскому зрителю. Организаторам шоу приходится придумывать какие-то «фишки», внимательно относится к оформлению и деталям.

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