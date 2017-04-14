В Якутске на производителя воды завели дело после публикации ЯСИА

Публикация ЯСИА «Мобильный репортер: «Aqua Spo» нарушает санитарные требования по производству бутилированной воды» стала поводом для проверки Роспотребнадзором недобросовестного производителя.

Напомним, в марте в ЯСИА обратились читатели, обеспокоенные качеством воды службы «Aqua Spo», расположенной по адресу: ул. Крупской, 19. Корреспондент агентства отправился на место розлива и обнаружил массу нарушений.

Редакция отметила, что публикация является официальным обращением в Роспотребнадзор, который позднее провел проверку заведения. Как выяснилось, опасения горожан оказались обоснованными.

«В ходе проверки цеха по производству питьевой воды выявлены нарушения требований технического регламента ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» и санитарного законодательства. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении по статье 6.4 части 1 и статьи 14.43 КоАП РФ», — сообщил Роспотребнадзор региона в ответ на публикацию.