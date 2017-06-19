В Якутске из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок

В воскресенье в Якутске трехлетний мальчик, ненадолго оставшись в комнате без присмотра взрослых, поднялся на подоконник и выпал из окна с высоты третьего этажа. Об этом сообщает Следственный комитет по республике.

Прибывшие медики констатировали кататравму, закрытые переломы ребер и правого бедра. Мальчика доставили в Центр охраны материнства и детства, где врачи оказывают ему необходимую помощь. В настоящее время его состояние расценивается как стабильное.

Родители ребенка пояснили, что открыли окно из-за жары.

Следком рассматривает возможность возбуждения дела по факту случившейся трагедии.