В Якутске эксперты Фонда «Сколково» учат разрабатывать стартапы

В Якутске 30 января стартовал Всероссийский стартап-тур «Открытые инновации» («Open Innovations Startup Tour 2017»). Всего на региональном этапе будет представлено 42 проекта. В первый день форума эксперты Фонда «Сколково» провели встречи и мастер-классы, на которых рассказали, с чего начинается работа над стартап-проектами.

В КЦ СВФУ собрались более 300 участников — студенты, представители науки, бизнеса.

«2017 год объявлен в Якутии Годом молодежи, именно молодежь и предпринимательство представляют тот симбиоз, который будет вселять уверенность в будущем. Стартап-тур создает прежде всего коммуникации, а коммуникации – это знания, обмен опытом и понимание того успеха, которого уже достигли предприниматели здесь и в других регионах», — сказал на открытии премьер-министр Якутии Евгений Чекин.

Активное развитие предпринимательства в республике отметил советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен: «Ваши предприниматели, стартапы, люди и коллективы не только активно взаимодействовали и работали внутри региона, но и учились новому у других. Успешный бизнес без этого невозможен».

В первый день форума эксперты Фонда «Сколково» и представители компаний рассказали о том, как реализуется стартап — от идеи до ее реального воплощения. В частности, одним из успешных проектов является онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков Blablacar, который представил один из разработчиков Алексей Лазоренко. С момента запуска в 2014 году мобильное приложение скачали более 21 млн пользователей в 22 странах. В январе 2016 года стоимость компании оценивалась в 1,6 млрд долларов.

В рамках образовательной сессии «Алгоритмы успеха» рассмотрены механизмы бизнес-моделирования. «Наша сила — в людях, это основа генерации бизнес-идей. Но результатов добивается тот, кто занимается этим системно», — отметил преподаватель «Сколково», основатель собственного инвестфонда Игорь Дубинников. При этом он подчеркнул, что в конечном итоге «все решает рынок», приведя слова американского предпринимателя Эрика Риса: «Большинство стартапов погибло не потому, что продукт оказался плохим, а потому, что он был никому не нужен».

О преимуществах организованного подхода рассказал директор технопарка «Якутия» Анатолий Семенов. «Если самостоятельно приступить к реализации проекта, то, учитывая все существующие регламенты, на это уйдет почти два с половиной года. А на площадке технопарка можно запустить производство за полтора месяца. Более того, нашим резидентам мы оказываем методическую, бухгалтерскую помощь, помогаем в поиске инвесторов», — сообщил он. Об эффективности подхода свидетельствует тот факт, что за последние три года технопарк нарастил объем выпускаемой продукции до 1 млрд рублей. В республике пользуются спросом котлы длительного горения, производимые ООО «Саха — Липснеле», лакокрасочные материалы ООО «Бигэ».

Больше шансов получить инвестиции — у тех, кто планирует реализовать свои проекты в мировом масштабе. «Зачастую мы сталкиваемся с тем, что проекты ограничиваются только одним регионом. Тогда как в Китае абсолютно иная картина — они мотивированы на весь мир. Инвесторы предпочитают вкладывать в бизнес-идеи мирового масштаба, которые могут быть реализованы на глобальном рынке», — отметил партнер сингапурской инвесткомпании HaxAsia Виктор Ларионов. Сингапур сегодня -абсолютный лидер по инновационному инвестированию. В числе направлений, получающих поддержку, — IT-отрасли, биотехнологии, энергетика. Среди них есть и российские компании. Например, стартап разработчиков из Томска, придумавших 3D-ручку с безопасными холодными чернилами CreoPop. С ее помощью можно рисовать объемные фигуры, в том числе магнитные, ароматизированные и светящиеся в темноте. Наибольшим спросом данная продукция пользуется в США и Юго-Восточной Азии. По словам Ларионова, в этом году компания намерена провести первое публичное размещение своих акций (IPO) на бирже.

В мае 2017 года HaxAsia проведет в Москве на базе Фонда «Сколково» большую программу по отбору новых проектов, куда приглашаются представители российских регионов. Так что у якутских инноваторов есть шанс принять в ней участие.

На сессии рассмотрены организационные моменты, включая подачу заявки в Фонд «Сколково», проведение экспертной оценки проекта, оформление патентов, защиту авторского права, торговых марок, венчурных сделок.

Стартап-тур проводится Фондом «Сколково» с 2011 года. За 5 лет работы проект зарекомендовал себя, как серия самых масштабных федеральных мероприятий по поиску перспективных инновационных команд, развитию компетенций начинающих предпринимателей и популяризации идеи инновационного предпринимательства в России.

В ходе конкурса 31 января в Якутске будет отобрано по три проекта в трех разделах. 9 авторов-победителей получат возможность поехать в Москву на конкурс Startup Village в июне. Там выберут лучшие проекты, разработчики которых получат гранты Фонда Бортника на их реализацию.

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