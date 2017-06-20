В Якутске арестовали продавца овощного ларька, «наказавшего» мальчика за воровство

Продавца овощного ларька, который поймал и удерживал маленького мальчика за кражу шоколадки, поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Об этом ЯСИА сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, 16 июня в социальной сети появилось видео, на котором продавец овощного ларька поймал ребенка и решил наказать: связал ему руки и рот скотчем и держал внутри помещения в «воспитательных» целях.

Плачущего мальчика увидели случайные покупатели и потребовали немедленно освободить. Только после этого мужчина развязал рыдающего «пленника» и настойчиво стал доказывать его вину, показывая видеозапись с камеры. Возмущенные выходкой приезжего гостя женщины сняли на видео стоящего на коленях ребенка, который умолял «дяденьку» отпустить его домой.

В тот же день мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Прокуратура поддержала ходатайство следователя, в соответствии с которым 19 июня Якутским городским судом принято решение о заключении обвиняемого под стражу до 18 августа 2017 года.

Судом принято во внимание, что мужчина приехал в столицу республики в начале июня на заработки из Хабаровска, неофициально работал продавцом в магазине «Солнышко», постоянного места жительства и регистрации не имеет, проживал в подсобном помещении торговой точки, ничем не обременен и ничто не мешает ему выехать за пределы региона.

Анна Соловьева: Связавший ребенка продавец должен понести суровое наказание за свой поступок