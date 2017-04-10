В Якутию вернулись холода

В ближайшие дни на большей части территории Якутии будет властвовать холодная погода с ветрами и снегом. В северных районах ночью температура опустится до 30 градусов.

По прогнозу Якутского гидрометцентра, в большинстве районов ожидается небольшой, местами мокрый снег. Ветер умеренный, на побережье Ледовитого океана — порывистый, до 11-16 м/с с поземкой.

Температура ночью составит -15-20, при осадках — -9-14. На юго-западе — -2-7, на севере, северо-востоке — -27-32, местами — -17-22. Днем — -3+2, на севере — -4-9, на побережье — -12-17, на юге — +3+8 градусов.

В ближайшие сутки в Якутске ночью — небольшой, утром умеренный снег. Ветер северо-западный — 4-9 м/с. Температура воздуха ночью — -9-11, днем — -1-3 градуса мороза.