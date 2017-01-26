В Якутии за год построили свыше 700 километров волоконно-оптических линий связи

В 2016 году в республике проложили свыше 700 километров волоконно-оптических линий связи с охватом трех десятков населенных пунктов. В Минсвязи Якутии отмечают, что работа будет продолжена.

«В 2016 году к оптоволоконным линиям связи подключен 31 населенный пункт, построен 721 км ВОЛС», — сообщил на годовом отчете министр связи и информационных технологий Александр Борисов.

Благодаря заключенным соглашениям, современные линии связи охватили город Мирный, поселок Хандыга, села Ытык-Кюель и Борогонцы.

Глава ведомства озвучил задачи на 2017 год, в течение которого будет продолжено строительство ВОЛС в направлениях «Нижний Бестях — Магадан», «Нижний Куранах — Олекминск — Ленск — Мирный», «Якутск — Бердигестях — Вилюйск — Верхневилюйск», «Тюнгюлю — Бютейдях» и «Чернышевский — Айхал — Удачный».

На декабрь 2016 года в республике к ВОЛС подключено 75 населенных пунктов, общая протяженность линий составляет 3821 км.