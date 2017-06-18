В Якутии во время дорожных работ нашли останки древнего животного

Очередная археологическая находка в Хангаласском улусе — около села Тит-Ары обнаружены останки неизвестного животного ледникового периода.

Напомним, неделю назад житель города Покровска при посадке картофеля наткнулся на останки неизвестного животного, которые позже, как выяснилось, оказались бивнями мамонта. До сих пор на место находки приезжают ученые и просто интересующиеся люди. На сей раз кости, по предварительной версии, шерстистого носорога были обнаружены в местности Кыра-Хатын, недалеко от села Тит-Ары, на склоне, образовавшемся при строительстве дороги.

В течение нескольких минут раскопок были найдены фрагменты черепа и ребро крупного травоядного животного. Активное участие в работе приняли члены школьной экспедиции «Эллэйада», которые помогали в раскопках, а также измерили длину склона.