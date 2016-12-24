В Якутии внедрят пилотные проекты для муниципальных образований

В Якутии со следующего года будут работать новые механизмы поддержки муниципалитетов в виде субсидий, грантов и субвенций. Об этом сообщил представитель Минфина на совещании правительства с главами районов и городов.

«С 2017 года внедряются новые механизмы поддержки муниципальных образований», — доложил глава ведомства Валерий Жондоров.

По его словам, на базе двух муниципальных районов и одного городского округа будет введена практика предоставления адресной субсидии на реализацию проектов, которые были выдвинуты по инициативе граждан. Власти республики полагают, это повлияет на вовлечение людей в процесс управления поселением.

«В дальнейшем этой практикой будут охвачены все муниципальные образования республики с увеличением объема средств с 25 до 150 миллионов рублей к 2019 году», — сообщил министр.

Кроме того, по поручению главы Якутии будут выделяться гранты за достижение результатов по увеличению доходов в муниципалитетах. Общая сумма финансового поощрения из бюджета республики составит 30 миллионов рублей.

Еще одним новшеством станет внедрение единой субвенции в сфере опеки и попечительства сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такой подход призван повысить самостоятельность и оперативность при принятии управленческих решений в муниципалитетах в рамках переданных отдельных государственных полномочий.