В Якутии более миллиарда рублей направят на газификацию двух тысяч жилых домов

В 2017 году 1900 жилых домов в пяти населенных пунктах Якутии будут газифицированы. На эти цели за счет внебюджетных средств направят более миллиарда рублей. Об этом в ходе брифинга 19 июня заявил министр промышленности и геологии республики Андрей Панов.

«Планируется строительство 59,7 км газопровода, из них 10 км — магистрального типа, 49,7 км — внутрипоселковые и уличные», — сообщил Андрей Панов.

По его словам, газификации подлежат пять населённых пунктов: сёла Дябыла и Туора-Кюель Чурапчинского улуса, сёла Тарат и Бютейдях Мегино-Кангаласского района и село Асыма Горного улуса.

За 5 месяцев в республике возведено уже 9,45 км газопровода.

Из миллиарда запланированных средств 705 млн рублей профинансировало ОАО «РИК Плюс» за счет реализации акций АК «АЛРОСА», 350 млн рублей – средства ОАО «Сахатранснефтегаз», 13,7 млн рублей – ОАО «АЛРОСА-Газ», уточнил Панов.

В настоящее время в Якутии природный газ поставляется в 96 населенных пунктов в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Мирнинском, Ленскиом районах, а также в Якутск. В республике введено в эксплуатацию более 7 400 км газовых сетей, газифицировано более 100 тысяч объектов.