В Якутии стартовали Дни культуры и искусства Кыргызской Республики

Дни культуры и искусства Кыргызской Республики в Якутии начались с церемонии возложения цветов к памятнику выдающемуся государственному деятелю Максиму Аммосову.

«Сегодня знаменательный день. Якутский и кыргызский народы отдают дань уважения Максиму Аммосову, который стоял у истоков государственности наших братских республик», — отметил спикер Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков.

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Руководитель делегации, советник президента Кыргызстана Мира Карыбаева подчеркнула, что к тому времени, как Максим Аммосов прибыл в страну, отцы кыргызской государственности в большинстве своем были репрессированы: «Этот выдающийся лидер сделал все, чтобы продолжить их дело. Несмотря на то, что наши страны разделяют тысячи километров, прочные связи продолжают сохраняться между народами».

Дни культуры и искусства Кыргызской Республики в Якутии проводятся во второй раз. Впервые делегация писателей из Кыргызстана приезжала в 1966 году. Сейчас в столицу региона прибыли писатели, художники и кинематографисты.