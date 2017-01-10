В Якутии создадут две особо охраняемые природные территории федерального значения

В 2017 году в Якутии появятся две особо охраняемые природные территории федерального значения. Национальным парком станут Ленские столбы, кроме того, статус государственного заказника получит архипелаг «Новосибирские острова», в настоящий момент входящий в структуру ресурсного резервата «Лена-Дельта». Об этом в интервью «Российской газете» сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

По словам Сергея Донского, в Год экологии в России планируют создать 10 новых ООПТ.

«Это шесть нацпарков: «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области, «Ладожские шхеры» в Карелии, «Хибины» в Мурманской области, «Кодар» в Забайкальском крае, «Зигальга» в Челябинской области, «Ленские столбы» в Якутии. Также появятся два заповедника: «Васюганский» в Томской и Новосибирской областях и «Ингерманландский» в Ленинградской. И еще два заказника — «Соловецкий» в Архангельской области и «Новосибирские острова» в Якутии», — рассказал он журналисту издания.

Ранее в министерстве охраны природы Якутии отмечали, что присвоение Новосибирским островам статуса государственного федерального заказника станет одним из самых значимых событий Года экологии и ООПТ в России.

Работа по созданию на базе архипелага государственного заказника была начата правительством Якутии в 2011 году. Его площадь составляет порядка 40 тыс. км. В него войдут острова Анжу (Бельковский, Котельный, Земля Бунге, Фаддевский и Новая Сибирь) и Де-Лонга (острова Вилькицкого, Жохова, Генриетты, Беннетты и Жаннетты).