В Якутии наводят порядок в муниципальных закупках

Контракты в сфере строительства жилья и социальных объектов администрации районов Якутии теперь будут заключать только через единый уполномоченный орган. Это первый этап по централизации муниципальных закупок — механизма, разработанного республиканскими властями в рамках повышения эффективности бюджетных расходов и противодействия коррупции.

В 2011 году в Якутии создан госкомитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок. На сегодняшний день через него заключаются все контракты для государственных нужд. Кроме того, ведомство наделено полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков при осуществлении закупок за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

«Издавая указ о централизации закупок, я прежде всего ставил задачи по совершенствованию механизма противодействия коррупции. Каждый год осуществляются тысячи закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Через единый уполномоченный орган легче контролировать эти процессы, благодаря чему мы навели относительный порядок по государственным заказам на республиканском уровне. Это подтверждают и данные правоохранительных органов. Теперь нам предстоит ввести контроль за эффективностью расходования бюджетных средств на муниципальном уровне», — заявил 22 марта на заседании Совета по местному самоуправлению глава Якутии Егор Борисов.

В 2016 году муниципалитетами республики, по данным Единой информационной системы, заключено 15 492 контракта на сумму 27,2 млрд рублей. В том числе объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций составил 4,9 млрд рублей, или 25,6%. При этом на осуществление закупок непосредственно через госкомитет поступило только 24 заявки на общую сумму 309,3 млн рублей из Верхоянского, Мирнинского, Оленекского и Нижнеколымского районов.

Добавим что, по информации УФАС России по РС(Я), объем нарушений, которые допускают муниципальные заказчики, в прошлом году вырос на 300% по сравнению с 2015 годом.

«В 2015 году у нас были только единичные случаи размещения муниципальных заказов. С этого года все закупки при предоставлении межбюджетных трансфертов по направлениям, определенным постановлением правительства республики, муниципалитеты обязаны проводить через госкомитет», — сказала представитель ведомства.

Направления — строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений;

— общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке»;

— предоставление жилья детям-сиротам;

— переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

— софинансирование проектирования, строительства, ремонта и реконструкции автодорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования;

— софинансирование ремонта автодорог местного значения;

— реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности. (постановление правительства РС(Я) от 26.12.2016 г. № 456)

В госкомитете отмечают, что сегодня на уровне муниципальных образований отсутствует единство системы закупок и оптимизации распределения полномочий между различными уровнями системы управления. Выделяется ряд проблемных моментов — нехватка квалифицированных специалистов, несовершенство технических средств осуществления закупок, отсутствие механизма определения эффективности закупок.

Для решения этих задач в ведомстве принята «дорожная карта», утвержден план совместных действий, а также создан координационный совет по взаимодействию с муниципалитетами.

Госкомитетом проведена работа по типизации закупочной документации, рассмотрены и согласованы модельные муниципальные правовые акты в области ведомственного контроля в сфере закупок, нормирования, создания и порядка взаимодействия между уполномоченным органом и заказчиками.

«Должная реализация выбранной стратегии приведет к эффективности использования временных, трудовых и финансовых муниципальных ресурсов, а также будет способствовать увеличению уровня конкуренции, сокращению количества нарушений и, соответственно, жалоб», — считают в ведомстве.