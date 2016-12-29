В Якутии на энергоэффективных технологиях сэкономили более 750 миллионов рублей

Благодаря внедрению энергосберегающих технологий с помощью энергосервисных контрактов, в Якутии удалось сэкономить сотни миллионов рублей. Республика получила положительную оценку на международном уровне.

«Якутия является лидером в стране по внедрению энергосервисного контракта. Это отметили на международной конференции по энергосбережению ENES 2016 в Москве», — сообщил ЯСИА директор Регионального агентства энергоресурсосбережения Алексей Пахомов.

В агентстве отмечают, что сегодня к экономии средств активно подключаются муниципальные образования, поскольку имеется республиканская поддержка. Всего на софинансирование энергосберегающих мероприятий из бюджета региона выделялось 180 млн рублей. По предварительной информации, на местах экономия составила 350 млн рублей.

Положительный результат получен по поселку Жатай, где применялся комплексный подход. В помощь поселению выделялось 5,4 млн рублей. С участием собственных средств муниципалитета под землей проложены пластиковые трубы, в котельных установлены частотные преобразователи и новые насосы. Это удалось сделать благодаря республиканской программе энергоэффективной экономики, где предусматривалось возмещение затрат на современное оборудование в размере 30% от его стоимости.

«Считаю, в этом году хорошо отработали. Как показывают результаты, сумма экономии с каждым годом увеличивается. Главы поняли эффект и подходы к первоочередным мероприятиям», — отметил собеседник ЯСИА.

Особое внимание в Региональном агентстве энергоресурсосбережения (РАЭР) уделяют привлечению внебюджетных средств по энергосервисному контракту. В ведомстве намерены проводить на основе концессии энергоэффективные мероприятия в ресурсоснабжающих организациях.

С 2011 года энергосервисные компании вложили 845 млн рублей, при этом в республике фактически сэкономлено 759 млн бюджетных средств.

«Мы начали заниматься концессионными соглашениями. У нас есть очень хороший опыт в Намском улусе, где после концессии по котельным объявили энергосервисные контракты. Сейчас на выходе находятся еще четыре аналогичных документа по сооружениям для очистки сточных канализационных вод и котельным в Нюрбе, а также по котельному хозяйству в Алдане, Нерюнгри и поселке Хани Нерюнгринского района. В 2017 году, когда будет объявлено концессионное соглашение, начнется проектирование объектов. Строительство начнется в том же году и в начале 2018 года».

Алексей Пахомов рассказал, как внедряются энергоэффективные технологии в ресурсоснабжающих организациях. Например, в Якутске «Водоканал» установил частотные преобразователи, пластиковые трубы, новые котлы и насосы на водозаборе. Сегодня предприятие использует новую схему водоочистки.

«Мы хотим поработать с ГУП «ЖКХ», поскольку видим большой потенциал в части котельного хозяйства. В Намском улусе в этом году сделали диспетчеризацию котельных с управлением в городе Якутске. Это направление тоже будем развивать, так как уменьшаются затраты предприятий», — поделился планами Пахомов.

В настоящее время региональное агентство изучает опыт Москвы и Санкт-Петербурга по приобретению общедомовых приборов учета через лизинг, чтобы рекомендовать МинЖКХиЭ. Кроме того, подготовлен проект постановления правительства для реализации закона о внедрении энергосервисных контрактов в многоквартирных домах.

По словам Алексея Пахомова, ведомство намерено продолжать софинансирование мероприятий, поскольку есть соответствующее поручение главы республики Егора Борисова. В Хангаласском улусе «ХангалассГазСтрой» в этом году уже закупил 9 котлов, чтобы модернизировать свои котельные. В компании надеются на господдержку.

«Думаю, финансовые средства будут предусмотрены в бюджете. Ведь эффект есть», — подытожил руководитель РАЭР.