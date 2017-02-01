В Якутии ликвидировали свыше 800 волков

По итогам прошлого года в республике в рамках защиты сельскохозяйственных животных охотниками добыто более восьми сотен волков. В ГоскомАрктики считают, что успешная борьба с хищниками на севере Якутии поможет увеличить поголовье домашних оленей.

«В прошлом году была организована 71 бригада охотников-волчатников общей численностью 200 человек. Только в зимне-весенний период они добыли 203 серых хищника», — сообщил руководитель госкомитета Алексей Киселев.

Наибольшее количество бригад создано в Оймяконском, Булунском, Кобяйском и Жиганском улусах.

По словам Киселева, за прошлый год непроизводственный отход домашних оленей превысил 30 тысяч из-за болезней и травежа волками. Тем не менее, общая численность стада стабилизировалась и составила свыше 156 тысяч голов.