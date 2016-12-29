В Якутии дан старт Году экологии

В Якутии официально завершился Год российского кино, и стартовал Год экологии и особо охраняемых природных территорий. Эстафету и символ министру охраны природы Сахамину Афанасьеву передал зампред правительства республики Александр Дьячковский.

Министр культуры и духовного развития Владимир Тихонов отметил, что Год кино стал очень плодотворным для кинематографической отрасли республики. Якутские фильмы получили признание на международных и российских фестивалях, были отмечены наградами престижных кинофорумов.

В 2016 году в Якутии начались съемки стразу двух масштабных картин — «Созвездие Марии» и «Тыгын Дархан», была улучшена материальная база учреждений кинематографии, открылись более десяти новых кинотеатров, прошел VI Международный кинофестиваль. Работа, начатая в Год кино, будет продолжена, заверил министр.

Собравшихся поздравил вице-премьер правительства Якутии Алексей Дъячковский.

«Мы сегодня много говорили о феномене нашего кино, о якутском кинобуме. Считаю, что фактором, объединяющим Год кино и Год экологии, является любовь жителей республики к стране, своему краю», — сказал он, передавая символ министру охраны природы Сахамину Афанасьеву.

1 из 52

Принявший эстафету глава ведомства выразил надежду, что 2017 год послужит толчком для решения проблем, накопившихся в природоохранной отрасли. По его словам, всех причастных к этой сфере ждет масштабная работа.

«Вчера состоялось заседание Госсовета под председательством Владимира Путина, на котором глава государства обозначил основные направления природоохранной деятельности. После его выступления мы убедились, что наши приоритеты и приоритеты РФ едины», — подчеркнул он.

Так, приоритетными направлениями работы станут мероприятия по защите воздушного бассейна, переход на новую систему сбора и утилизации коммунальных и бытовых отходов, повышение открытости природоохранных структур и роли общественности в решении экологических проблем.

«Должна заработать система, которая позволит каждому гражданину видеть тех, кто нарушает природоохранное законодательство, и какие меры к ним применяются. Мы надеемся, что 2017 год даст толчок к решению скопившихся проблем», — сказал Сахамин Афанасьев.

Не менее серьезную работу предстоит проделать по развитию системы особо охраняемых природных территорий республики. Это прежде всего повышение федерального статуса ресурсных резерватов «Новосибирские острова», «Кыталык» и природного парка «Ленские столбы», продолжение проектов по сохранению биоразнообразия на ООПТ, обновление Красной книги Якутии.