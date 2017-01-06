В Якутии 243 молодые семьи улучшили свои жилищные условия

В Якутии в рамках республиканской госпрограммы «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы» 243 молодые семьи улучшили жилищные условия. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации главы и правительства региона.

В рамках профильной подпрограммы выделяются социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям до 35% от общей стоимости. По состоянию на 1 ноября 2016 года льготами воспользовались 243 семьи.

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» в 2017 году в столице республики будет введен «Центр детского творчества в 203 микрорайоне Якутска. Детский сад на 240 мест». В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» свое жилье получили 223 ребенка-сироты. В рамках подпрограммы «Строительство жилищного фонда социального использования» в 2016 году предусмотрены средства на 4 объекта: — Реконструкция здания детского сада для размещения маневренного фонда в поселке Чульман Нерюнгринского района (ввод в декабре 2016 года); — Общежитие для медработников в 150 квартале Якутска (ввод в 2016 году); — Строительство 16-квартирного жилого дома в Среднеколымске (введен в 2015 году); — Приобретение 35 квартир для работников здравоохранения в Мирном (выкуплено).

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения северных и арктических улусов» в 2016 году свои жилищные условия улучшили 30 педагогов, отработавших 5 лет в северных школах региона.

В соответствии с приказом Минстроя РФ Якутия включена в перечень субъектов страны, на территории которых осуществляется реализация программы «Жилье для российской семьи». С селе Аппаны Намского улуса реализуется проект индивидуального жилищного строительства квартала «Озерный». В него включено 70 домов общей площадью 5 тысяч кв. метров. В настоящее время ведется строительство 19 домов.