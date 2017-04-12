В Якутии 15 муниципалитетов отстают в переселении граждан из аварийного жилья

В настоящее время программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Якутии выполнена на 70%. В 15 муниципалитетах региона наблюдается отставание от графика. Об этом ЯСИА сообщили в пресс-службе министерства архитектуры и строительного комплекса.

«Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в 43 муниципальных образованиях. Расселено более 21 тысячи граждан из 8 тысяч жилых помещений общей площадью 345 тысяч кв. м», — сообщили в пресс-службе ведомства.

За период выполнения программы построено 237 многоквартирных жилых домов площадью 274 тысяч кв. м., в настоящее время возводится еще 138 домов общей площадью 168 тысяч кв. м. На вторичном рынке приобретены жилые помещения площадью более 115 тысяч кв. м.

В полном объеме завершили программу переселения 12 муниципальных образований: Жатай, Намский улус (Тюбинский наслег, Хатын-Арынский наслег, 1 Хомустахский наслег), Таттинский улус (Средне-Амгинский наслег, Таттинский наслег), Чурапчинский наслег, Сунтарский наслег, Петропавловский национальный наслег Усть-Майского района, поселок Хандыга Томпонского района и Мюрюнский наслег Усть-Алданского района, Беркакит.

Несмотря на положительную динамику, необходимо отметить, что в ряде муниципалитетов допущено отставание по вводу жилья в эксплуатацию.

«Руководство министерства осуществляет еженедельный контроль за ходом реализации программы. По всем выявленным нарушениям будут приняты самые жесткие меры в отношении глав населенных пунктов», — подчеркнули в Минстрое.

В списках отстающих по этапу 2014 года значатся Верхневилюйский улус (1 объект, 24 жилых помещения, общей площадью 1102,95 кв.м.); Нюрбинский район (4 объекта, 79 жилых помещений, общей площадью 3017,9 кв.м.); поселок Чернышевский (1 объект, 19 жилых помещений, общей площадью 863,28 кв.м.).

По этапу 2015 года со значительным отставанием от графика производства строительно-монтажные работы ведутся на объектах в 12 муниципальных образованиях: поселок Серебряный Бор (11 объектов); город Ленск (3 объекта); поселки Сангар, Чульман, Эльдикан, город Нерюнгри, Вилюйский улус (по 2 объекта); поселок Солнечный, город Якутск, Олекминский район, Садынский национальный наслег, Мегино-Кангаласский улус (по 1 объекту).