В Среднеколымском улусе остается подтопленным село Сватай

В селе Сватай Среднеколымского района за последние сутки зафиксирован рост уровня воды на 3 сантиметра. Об этом ЯСИА сообщил заместитель председателя госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков.

«На сегодняшний день в селе Сватай затоплены 23 дворовые территории, 2 муниципальных общежития, 4 социально значимых объекта. Население эвакуировано», — сообщил Дмитрий Лепчиков.

В селе Аргахтах, где тоже зафиксирован рост уровня воды, до критической отметки остается еще 16 см. Вода за последние сутки поднялась на 1 см. «Подтопленных объектов пока нет. Везде работают наши спасатели, ситуация находится под контролем», — подчеркнул собеседник агентства.

В ближайшие 2-3 дня ожидается дальнейший рост уровня воды в обоих селах, добавил он, ссылаясь на Гидрометцентр. ЯСИА будет следить за паводковой обстановкой в северных улусах республики.

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