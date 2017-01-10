В селе Колымское ситуация с подачей электричества — стабильная

В селе Колымское Нижнеколымского района с 7 января ограничена подача электричества. Данная мера вызвана небольшими запасами топлива на электростанции. По словам главы Халарчинского наслега Петра Котельникова, во всех социально важных объектах – котельной, больнице и других — свет есть круглосуточно.

В связи с аномально теплой погодой в Нижнеколымском районе до сих пор не открыт автозимник, поэтому пришлось ввести ограничения.

Как отметил Петр Котельников, во все остальные объекты, в том числе жилые дома, электричество подается поочередно по двум линиям через каждые два часа.

«Доставка топлива осуществляется гусеничными вездеходами и снегоходами из поселка Черский. В настоящий момент завезено более 3 тонн топлива. Ситуация находится на личном контроле главы района Ивана Суздалова», — сказал он.