В России с начала года заблокировали более 16 тысяч «групп смерти»

Министерство внутренних дел России обеспокоено так называемыми «группами смерти», появляющимися в соцсетях. С начала этого года правоохранители заблокировали уже более 16 тысяч таких сообществ по всей стране. Об этом на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Владимир Колокольцев напомнил, что с 7 июня этого года введена уголовная ответственность за склонение к самоубийству, вовлечение детей в совершение действий, представляющих опасность для их жизни, а также установлен механизм пресечения такой незаконной деятельности в интернете.

«Уже 8 июня сотрудниками полиции был задержан администратор одной из групп, подозреваемый в доведении до суицида челябинской школьницы», — подчеркнул министр, добавив, что благодаря этому задержанию удалось спасти более 30 подростков, которые состояли в данной группе.

Колокольцев считает, что полиции и Роскомнадзору необходимо более эффективно взаимодействовать в борьбе с «группами смерти»: «На данном этапе важно обеспечить совместную работу по сбору необходимой доказательственной базы».

Руководитель МВД напомнил, что пять лет назад было начато формирование реестра запрещенных сайтов, куда на сегодняшний день внесено 154 тысячи доменных имен.

«Существенно возросло количество судебных решений о закрытии сетевых адресов, содержащих детскую порнографию, призывы к суицидам, пропаганду наркотиков и экстремизма», — подчеркнул Колокольцев и отметил, что важным шагом стало наделение ряда федеральных органов правом блокировать соответствующие ресурсы во внесудебном порядке.