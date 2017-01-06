В рамках Интернационального Нового года наградили авторов лучших общественных проектов

В Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского состоялся «Новогодний интернациональный серпантин», на котором выступили коллективы культурных объединений республики. В рамках праздника представителей общин наградили за лучшие гражданские проекты.

Наступивший 2017 год является юбилейным для Якутии — отмечается 385-летие вхождения республики в состав России, 95-летие Якутской АССР и 25-летие Конституции. Об этом в своём выступлении сказал вице-премьер региона Михаил Гуляев. «Наша республика очень многонациональная, и мы гордимся этим. Укрепление дружбы народов зависит от вас! Возлагаем большие надежды и желаем дальнейших успехов», — отметил он. Грамоты «Лучший проект-2016» вручила министр по развитию институтов гражданского общества Сардана Гурьева.

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В числе победителей — Ассоциация эвенков, бурятское молодёжное объединение «Наран», Союз армян, Русская община и другие. В основном проекты касались пропаганды изучения родного и русского языков, развития и популяризации творческой самодеятельности, проведения национальных праздников.

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Все творческие коллективы культурно-национальных объединений выступили на концерте со своими номерами. Это были и песни, и танцы, и игра на традиционных музыкальных инструментах. Одним из самых ярких выступлений стал армянский танец «Крепость» ансамбля «Арарат» с включением элементов акробатики. Гостем концерта стал знаменитый якутский фокусник Алексей Гольдеров с шоу иллюзий.

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Заместитель директора Дома дружбы народов Розалия Колосова отметила, что концерт организован исключительно силами национально-культурных объединений.

«На этой сцене выступили не профессиональные артисты, а представители общин, которые пришли сюда после своей основной работы. Надеемся, что они вдохновят якутян на участие в наших мероприятиях. План на этот год очень обширный» — заключила она.