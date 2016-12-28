В погоне за знаниями: Девять школ Якутии получили новые микроавтобусы

Торжественное вручение ключей от 9 школьных микроавтобусов ГАЗ состоялось 27 декабря в Якутске. По словам министра образования и науки республики Владимира Егорова, для сельских школ наличие своего автотранспорта имеет большое значение.

«Это действительно очень важно, так как в сельской местности автотранспорт дает возможность детям выезжать на различные школьные мероприятия в улусный центр, участвовать в конкурсах и олимпиадах. Радует, что федеральные власти поддерживают субъекты, благодаря им мы получили эти автобусы», — подчеркнул Владимир Егоров.

Отметим, что поручение, одним из пунктов которого стала программа по обновлению устаревших школьных автобусов, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам форума «Образование и наука – будущее России» 8 июня 2016 года в Новосибирске. Министерство образования и науки РФ оперативно провело работу в этом направлении.

1 из 11

Обладателями новых школьных микроавтобусов, каждый из которых вмещает до 12 человек, стали 9 образовательных учреждений республики: Якутская кадетская школа-интернат, Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат V вида, Республиканский лицей-интернат с углубленным изучением отдельных предметов, Партизанская СОШ Намского улуса, Хамагаттинский саха – французский лицей Намского улуса, Жемконская СОШ Вилюйского улуса, Дельгейская СОШ Олекминского района, Вилюйская СОШ №2 Вилюйского улуса, Игидейская СОШ Таттинского улуса.

“Без транспорта трудно представить деятельность современной школы. Благодарим за автобусы и за заботу о наших детях”, — сказал директор Партизанской СОШ Намского улуса Александр Гуляев.

Напомним, что всего за счет средств федерального бюджета в 2016 году автобусы получили 46 образовательных учреждений Якутии.