В Олекминске погоня за пьяным водителем едва не закончилась трагически — сотрудники ГИБДД, рискуя жизнью, пытались задержать нарушителя, который в итоге набросился с ножом на прибывших на подмогу сотрудников полиции. Об этом ЯСИА сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В ночь на 3 января инспекторы ГИБДД по Олекминскому району Алексей Корнилов и Михаил Шелехов, отрабатывая заявление по угону, остановили автомашину Тойота Королла.
«По неадекватному поведению водителя было видно, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. При проверке документов мужчина неожиданно нажал на педаль газа и попытался скрыться», — рассказали в МВД.
Инспектор ДПС Алексей Корнилов, держась одной рукой за открытую дверцу, старался выключить зажигание. Однако водитель, увеличив скорость, протащил сотрудника ГАИ более 100 метров, после чего сбросил его в кювет.
Не реагируя на требования другого сотрудника ГАИ Михаила Шелехова остановить машину, правонарушитель на большой скорости продолжил движение. На одной из улиц города автомобиль нарушителя развернуло вокруг своей оси. Инспектор ГАИ преградил дорогу патрульной машиной. Подбежав со стороны водителя, он попытался вытащить ключ зажигания. Пьяный мужчина, отталкивая сотрудника, протаранил служебный автотранспорт и продолжил движение.
«Несмотря на то, что остался без поддержки напарника, инспектор ДПС Шелехов на ходу запрыгнул на порог машины. Пьяный водитель, увидев это, увеличил скорость. Держась за дверцу транспортного средства, сотрудник ГАИ предпринимал попытки остановить нарушителя на протяжении полутора километров», — отметили в пресс-службе ведомства.
Остановившись возле домов, злоумышленник зашел во двор. Через некоторое время он вышел с ножом, угрожая убить полицейского. Подъехавшие к этому времени сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства и доставили злоумышленника в отдел полиции.
Установлено, что за рулем находился неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 23-летний житель Олекминска.
Материалы проверки направлены в СУ СК РФ по Якутии для принятия процессуального решения по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции.