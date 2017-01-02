В непростых условиях: Что произошло в экономике республики в 2016 году

Экономика республики в 2016 году сохранила позитивные тенденции, о чем можно судить по большинству показателей, которые превысили среднероссийские. Положительные результаты объясняются запасами прочности региона, следованием стратегическим приоритетам, а также эффективным взаимодействием власти, бизнеса и общества.

По предварительной оценке, валовый региональный продукт вырос к уровню 2015 года на 1,9% и составил в действующих ценах 802 млрд рублей. Обозначились в Якутии и точки роста, которые есть практически по всем видам экономической деятельности. Назовем основные, открывающие для республики большие перспективы.

Стоит только взяться

Как сообщает Минэкономики республики, индекс промышленного производства за 2016 год ожидается на уровне 101,1%. Поднимется он до этой отметки за счет добычи угля, которая вырастет к 2015 году на 110,9%. Для сравнения: нефть — на 106,6%, производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды—на 101,4%. Эти результаты занимают вторую и третью позиции.

Рост добычи угля обеспечило введение в эксплуатацию в мае 2016 года обогатительной фабрики Инаглинская-1 на Инаглинском горно-обогатительном комбинате в Нерюнгринском районе. Новая фабрика — это вторая очередь освоения месторождения, где в ноябре 2014 года еще ни одной инфраструктуры не было. А теперь есть своя ЛЭП с подстанцией, две обогатительные установки, склад ТМЦ, котельная, ведутся открытые горные работы, а главное — действует железная дорога от станции Чульбасс до ГОКа «Инаглинский». В планах — еще одна фабрика и шахта. В конце 2018 года ГОК станет добывать 14 миллионов тонн угля с переработкой (обогащением) всего объема на месте.

АЛРОСА финансово устойчива

На замедление темпов роста промышленного производства повлияет запланированное снижение добычи алмазов — 93,0% к 2015 году. Но за счет увеличения на 24% объема продаж и роста цен на алмазное сырье, прибыль АЛРОСА в этом году может превысить 400 млн долларов, что сделает ее, по мнению вице-президента Игоря Куличика, финансово устойчивой. Рост налоговых отчислений в республиканский бюджет повысится.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» за 2016 год были рассмотрены недавно на рабочем совещании при главе республики Егоре Борисове с участием депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по стратегическому планированию компании Галины Данчиковой.

Детально был проанализирован ход исполнения Договора о социально-экономическом развитии Якутии. В прошлом году выплаты на строительство социальных объектов на территории республики составили 584 миллиона рублей. За девять месяцев текущего года в компанию принято более 2,5 тысячи специалистов из числа местных жителей, а всего с 2012 года – свыше 18 тысяч человек.

ТОРы Якутии

В селе Сырдах Тулагино-Кильдямского наслега 7 декабря резидент ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» компания «Саюри» торжественно открыла круглогодичную теплицу, где уже собрано 1,4 тонны трех сортов помидоров. В предновогодние дни первый урожай поступил в продажу. Местными овощами будут снабжать детские сады. С выходом на проектную мощность в 2018 году тепличный комплекс закроет до 40% потребности города Якутска и пригородов в качественной продукции.

Но ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» станет не единственной в Якутии. 13 октября 2016 года на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе одобрена заявка на создание в Нерюнгринском районе территории опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия». Основная специализация ТОРа— добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский и зарубежные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона на базе двух инвестиционных площадок — угледобывающих горно-обогатительных комплексов «Инаглинский» и «Денисовский».

Новое перерабатывающее производство

На территории железнодорожной станции «Нижний Бестях» в ноябре заработал уникальный и единственный в материковой части Дальнего Востока комплекс по сжижению природного газа (СПГ). На новое газомоторное топливо уже переведена станция «Чульбасс» АК «ЖДЯ», а это означает приход газа в Южную Якутию. В ближайшее время на него переведут восемь железнодорожных разъездов и шесть котельных «Железных дорог Якутии».

Чтобы понимать, на какой высокий уровень вышла республика по производству альтернативных видов топлива, скажем, что аналогичные установки есть только в восьми городах России. Самая мощная работает на Сахалине, откуда СПГ экспортируется за рубеж.

Запустив комплекс, Якутия производит теперь три вида газомоторного топлива: сжиженный углеводородный газ (СУГ), известный потребителям как пропан-бутан, компримированный, или сжатый природный газ (КПГ), его называют метан, и с применением инновационных технологий — сжиженный природный газ (СПГ).

Производителей пропан-бутановой смеси и метана в республике знают. Сжиженным природным газом потребителей обеспечивает созданное с «ЖДЯ» совместное предприятие ООО «СПГ». Новый комплекс работает пока в пусконаладочном режиме, но газомоторное топливо уже используется вместо бензина и дизельного топлива. По цене оно дешевле в два с лишним раза.

Сколько строим?

В 2016 году в Якутии будет введено 600 тысяч квадратных метров жилья, уверяют в Минстрое. Половину объемов составляет индивидуальное строительство, которое ведется в основном в сельской местности. Из госбюджета региона на его возведение предоставляются беспроцентные займы сроком на 10 лет гражданам, проживающим на территории республики не менее пяти лет. В этом году займы варьировались от 615 до 650 тысяч рублей. Кроме того, жителям северных и арктических улусов выделяются субсидии на доставку стройматериалов, которые выравнивают стоимость строительства в труднодоступных местах с Центральной Якутией.

Кроме того, с 2008 года реализуется программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. По сравнению с 2010 годом количество семей, переселенных из аварийного и ветхого жилья, выросло в 9,5 раз.

Всего в Якутии на реализацию жилищных программ с 2010 года направлено около 40 млрд рублей, включая 14 млрд рублей, привлеченных из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. К 2022 году, 100-летию государственности республики, Ил Дархан поставил задачу довести годовой объем жилищного строительства до 1 млн квадратных метров.

За счет бюджета и ГЧП

В 2016 году заработала Якутская городская больница №3 с современной оснащенной поликлиникой на 600 посещений в смену. Открылся новый филиал Якутской городской поликлиники на улице Пояркова. В 202 микрорайоне после ремонта запущена поликлиника Медцентра, где лечат в основном детей. В этом же здании работает центр реабилитации и восстановления для жителей 202 микрорайона.

Реализуются 17 соглашений по строительству на принципах государственно-частного партнерства 21 детского сада на 3941 место, четырех школ на 1620 мест и трех учреждений культуры общей стоимостью 11,2 млрд руб.

В 2016 году за счет всех источников введено 54 объекта социальной инфраструктуры, включая 10 школ, из них четыре — малокомплектные, один спортзал школы, 14 детских садов, один объект среднепрофессионального образования, 16 объектов культуры, 7 – здравоохранения, из них 6 ФАПов, 4 объекта спорта и физической культуры, и один — социальной поддержки граждан.

Новые ориентиры, новая экономика

Буквально на прошлой неделе правительство региона приняло Стратегию социально-экономического развития Якутии до 2030 года, в которой заложено видение до 2050 года. Документ объединяет более 400 проектов с суммарным объемом инвестиций в основной капитал свыше 6 трлн рублей. При этом 83 % от этой суммы будет привлечено из внебюджетных источников. Среди десяти приоритетных направлений и проектов Стратегии есть такие, которые формируют конкурентоспособную экономику, основанную на самобытности культуры народов и коммерциализации холода.

«Окном возможностей» для повышения занятости и доходов населения назвал Ил Дархан Егор Борисов развитие местной промышленности под брендом «Сделано в Якутии».

Федеральные эксперты высоко оценили Стратегию-2030. В начале 2017 года документ должно утвердить правительство России.