В Минприроды опровергли информацию о разгрузке радиоактивных материалов в Хангаласском улусе

В эти дни в социальных сетях была распространена недостоверная информация о выгрузке руды Томторского редкометального месторождения на берег реки Лены в районе села Качикатцы, сообщили ЯСИА в Минприроды Якутии. Хангаласской инспекцией охраны природы организована проверка, в ходе которой данный факт не подтвердился.

Разработка Томторского редкометального месторождения и перевозка руды начнутся не ранее 2020 года, сообщают в ООО «Восток Инжиниринг».

В настоящее время компания рассматривает вариант доставки руды Томторского месторождения на горно-химический комбинат, логистикой которого планируется перевалка контейнеров с речного транспорта на автотранспорт в районе села Качикатцы с дальнейшей доставкой на железнодорожную станцию Кердем и вывозом на переработку за пределы Якутии. При этом руда на всем протяжении маршрута будет находиться в специальных герметичных контейнерах.

В Качикатском наслеге планируются строительство причала и реконструкция автодорог для обеспечения бесперебойной логистики.

В настоящее время на территории месторождения представители министерства охраны природы, НИИ прикладной экологии севера СВФУ, общественного совета Оленекского района проводят регулярный экологический мониторинг.

Общественный совет и администрация муниципалитета осуществляют регулярные замеры радиационного фона у автомобилей с пробами руды Томторского месторождения. Как показали данные с нескольких дозиметров, уровень излучения у томторской руды значительно ниже установленных в России предельных нормативов для грузов, предназначенных к перевозке обычным транспортом. Мощность гамма-излучения на расстоянии пяти метров от кузова автомобиля составила 12 мкР/ч, что соответствует естественному фону местности, мощность в кабине автомобиля — 12-16 мкР/ч.