В местности Ус Хатын начался Ысыах Туймаады

Более 100 тысяч гостей ожидается на праздновании Ысыаха Туймаады в местности Ус Хатын. С раннего утра корреспонденты ЯСИА прибыли туда, чтобы застать первых участников торжества, увидеть, как они украшают тюсюлгэ и стать свидетелями древнего таинства – обряда очищения.

«С праздником вас! С Ысыахом! Пожалуйста, мужчины — по правую сторону, а женщины – по левую», — такими словами встречают участников грандиозного праздника у главного входа в местность Ус Хатын.

Ранним утром гостей довольно много, все с радостью три раза обходят дымящие «тюптэ» и принимают благословение. Считается, что таким образом все люди очищаются от дурных мыслей и готовы с незамутненной душой отметить Ысыах.

Вереницы людей в нарядных одеждах, груженых палатками, походными стульчиками и едой тянутся от огромных автостоянок к месту событий. В воздухе стоит запах дыма, жеребятины и свежескошенной травы, покрывающей землю у входа. Погода наиболее подходящая для главного праздника лета – жарко, несмотря на ранний час.

Горожане и гости столицы в большинстве своём от центрального входа сразу идут к центру комплекса – там можно поставить палатку, купить кумыс и еду. Некоторые направляются в сторону тюсюлгэ, чтобы успеть украсить свои площадки к началу праздника.

Можно отметить, что в этом году на Ысыахе очень много людей в национальной одежде. Это те, кто решил принять участие в установлении рекорда Гиннесса в Центре кумысопития после обеда. Судя по разговорам, многие из них прибыли на Ысыах Туймаады специально с этой целью из районов республики.

В утренний час нет официоза и большой толкучки. Гости устраиваются и готовятся к масштабным мероприятиям, подготовленным организаторами. Ысыах Туймаады, прославленный в песнях и сказаниях, учрежденный прародителем Эллеем, начинается.