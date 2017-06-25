В лучших традициях якутской кухни: На Ысыахе прошел гастрономический конкурс «Саламаат-2017»

Традиционные блюда якутской национальной кухни были представлены на конкурсе «Саламаат-2017», который прошел на Ысыахе Туймаады в местности Ус Хатын.

Якутяне смогли отведать любимые лакомства: жеребятину, жареные караси, харта, якутские лепешки, вафли, суп из потрохов, саламаат и другие блюда.

«На конкурсе продукцию представили ведущие предприятия общественного питания и крестьянские хозяйства. Отрадно, что участников с каждым годом становится больше. У всех имеются свои традиции и подход к приготовлению», — отметила начальник департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Якутска Ирина Гаргач.

Качество и оформление блюд конкурсантов оценивало жюри. В состав комиссии вошли представители бизнеса, повара и общественные активисты.

«Северная кухня славится тем, что для приготовления используются исключительно экологически чистые продукты — рыба, оленина, сохатина. Важное место в рационе занимает ягода – морошка, княженика. Ею мы запасаемся на весь год, поскольку плоды содержат большой набор витаминов», — рассказала ЯСИА участник конкурса, глава родовой общины из Верхнеколымского района Татьяна Сивцева.

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