В Анабарском районе из-за наводнения ограничили работу местного аэропорта

Из-за интенсивного таяния снега у поселка Саскылах Анабарского района произошло повышение уровня воды в реке Анабар. В связи с этим ограничена работа местного аэропорта. Полоса открыта только для приема вертолетной техники. Авиасообщение осуществляется стыковочными рейсами два раза в неделю согласно расписанию. Об этом ЯСИА сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В администрацию района направлен детализированный прогноз развития паводковой обстановки. В селе в помещениях школы и этнического-культурного центра «Алмаз» готовы развернуть пункты временного размещения, если возникнет такая нужда. Они обеспечены продуктами питания, медикаментами и средствами первой необходимости.

Силами личного состава пожарной части №1 организован подворовой обход для оповещения и информирования населения о складывающейся гидрологической обстановке.

В настоящее время спасатели работают в режиме повышенной готовности.

По данным Якутского управления Гидрометеослужбы, в ближайшие двое-трое суток прогнозируется спад уровня воды.

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