В аэропорту Мирного совершил аварийную посадку самолет Ту-154

Самолёт Ту-154, выполнявший рейс по маршруту Мирный — Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета сегодня, 5 января.

Через 30 минут после взлёта бортовые приборы показали отказ третьего двигателя. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту вылета. 2 часа 15 минут самолёт находился в воздухе для выработки топлива. Посадка совершена в штатном режиме в 13.15 по местному времени.

На борту находилось 152 человека. Пострадавших нет. Пассажирский самолёт Ту-154 принадлежит авиакомпании «АЛРОСА». Техническое обслуживание воздушного судна производилось в полном соответствии с руководящей документацией, сообщает пресс-служба АК «АЛРОСА».