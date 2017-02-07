В 2017 году высокотехнологичную медпомощь получат свыше шести тысяч якутян

Более 6 тысяч якутян в этом году получат высокотехнологичную медицинскую помощь, из них около 4 тысяч человек — не выезжая за пределы региона, заявил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на брифинге 6 февраля.

«В Якутии продолжает развиваться высокотехнологичная медпомощь – её оказывают уже семь лечебных учреждений по 19 профилям и 185 видам», — отметил Михаил Охлопков.

По словам министра, далеко продвинулась медицина в области кардиологии и кардиохирургии. Только в 2016 году проведено 455 стентирований коронарных сосудов, а также свыше 55 операций коронарного шунтирования.

«В республиканских медицинских организациях с 2017 года запланировано внедрение высокотехнологичных интервенционных радикальных методов, включая радиочастотную аблацию проводящих путей и очагов тахикардий, операции по устранению врожденных пороков у детей до года», — рассказал Охлопков.

Трансплантология тоже не стоит на месте, заметил он. Проблема трансплантации почки является одной из самых актуальных в регионе на сегодняшний день. Число больных, получающих заместительную почечную терапию методом гемодиализа, составляет 350 человек, в то время как число потенциальных реципиентов — не более 100.

«С 2001 года у нас выполняются операции по пересадке родственной почки – выполнено 83 операции, с 2013 года – пересадка донорской печени. С 2016 года мы делаем трансплантацию кадаверной почки (2 операции) и печени (1 операция), пересадку роговицы (2 операции)», — сообщил глава Минздрава.

Руководитель ведомства считает, что высокотехнологичной медицине только предстоит совершить прорывной скачок. Для этого делается все необходимое. Так, на основании указа главы Якутии Егора Борисова определены основные направления и план развития.

Минздрав Якутии: В 2016 году средняя зарплата врачей выросла до 75 тысяч рублей