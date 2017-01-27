В 2016 году на социальную поддержку якутян израсходовано 11 миллиардов рублей

Министерству труда и социального развития республики в 2017 году предстоит решать задачи, касающиеся снижения уровня безработицы и бедности малоимущих категорий граждан, а также выработать новые подходы к оплате труда.
По итогам года численность занятых в экономике граждан составила 454,6 тыс. человек, что на 2,1% меньше, чем в 2015 году. Причина — рост увольнений работников организаций (4,9 тыс. человек, что на 25% больше, чем в 2015 году), а также оптимизация работодателями штатного расписания (на 26 января в банке вакансий — 6,8 тыс. предложений, что на 12% меньше, чем в 2015 году). Несмотря на это, по словам министра труда республики Александра Дружинина, численность безработных уменьшилась на 1,7 тысяч человек и составила 35 тысяч. Уровень безработицы снизился до 7,2% (7,3% в 2015 году).
«Адресную материальную помощь в 2016 году получили 7347 малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Одной из наиболее востребованных мер социальной поддержки является оказание единовременной матпомощи на подключение жилых домов к источникам теплоснабжения. В прошлом году 1394 семьи получили данную компенсацию», — сказал Александр Дружинин.
В наступившем году ведомство планирует работать над снижением уровня бедности малоимущих категорий населения через усиление адресности и формирование совместно с муниципальными образованиями реестра граждан, особо нуждающихся в социальной поддержке, добавил министр.
Минтруд планирует бороться с безработицей путем переобучения и трудоустройства кадров на промышленные предприятия республики. Ведомство готово посодействовать и в переселении. На дополнительное профобразование направлено 1,7 тысячи безработных граждан (2015 год – 1,9 тыс.). Их обучение проводилось по профессиям и специальностям, наиболее востребованным на рынке труда, таким как машинисты экскаватора, бульдозера, водители различной техники. За 2016 год на содействие трудоустройству направлено 103,3 млн рублей из бюджета республики, на социальную поддержку безработных граждан (пособия по безработице, стипендии, материальная помощь) – 381 млн рублей из федерального бюджета.
Задолженность по выплате зарплаты на 1 января 2017 года с учетом сведений прокуратуры и Госинспекции труда в республике составила 115,3 млн рублей. Большая часть из них приходится на предприятия-банкроты (73,9 млн рублей). Для усиления работы с арбитражными управляющими Минтруд подписал регламент взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы региона для снижения задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах.
На коллегии Александр Дружинин сообщил, что среди регионов Дальнего Востока Якутия занимает 5 место по величине средней заработной платы. В республике за январь-ноябрь 2016 года она составила 55 545 руб. с ростом 5,6% к 2015 году. Реальная начисленная заработная плата — 98,8% от суммы. Стоит отметить, что республика уже не первый год увеличивает размер минимальной зарплаты для соответствия уровню прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2016 году ее повысили на 9,3% — до 16,8 тысячи рублей в месяц.
С 2016 года установлены дополнительные ограничения по заработной плате, которые коснулись в основном руководящего звена госучреждений. Таким образом, средняя зарплата руководителя не должна более чем в 4 раза превышать зарплату рядовых сотрудников.
В 2016 году все социальные выплаты по публичным обязательствам исполнены в полном объеме, заверил Александр Дружинин. Получаемые гражданами в денежной форме социальные пособия и выплаты, финансирование которых осуществляется за счет средств государственного бюджета республики, проиндексированы на 5,8%, ежемесячные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан — на 6,5%. В этом году они тоже будут проиндексированы в соответствии с уровнем инфляции.
На меры социальной поддержки в 2016 году направлено 11,3 млрд рублей, в том числе из госбюджета республики — 7,8 млрд руб. Для поддержания дохода неработающих пенсионеров не ниже прожиточного минимума региональную соцдоплату к пенсии в размере 5513,9 рублей, по предварительным данным, получили 36,1 тысячи человек.
На 2017 год утверждена величина прожиточного минимума пенсионера в размере 13 807 рублей, по первой зоне — 16 406 рублей, по второй зоне — 13492 рубля.