В 2016 году на социальную поддержку якутян израсходовано 11 миллиардов рублей

«Адресную материальную помощь в 2016 году получили 7347 малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Одной из наиболее востребованных мер социальной поддержки является оказание единовременной матпомощи на подключение жилых домов к источникам теплоснабжения. В прошлом году 1394 семьи получили данную компенсацию», — сказал Александр Дружинин.

В наступившем году ведомство планирует работать над снижением уровня бедности малоимущих категорий населения через усиление адресности и формирование совместно с муниципальными образованиями реестра граждан, особо нуждающихся в социальной поддержке, добавил министр.