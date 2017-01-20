Упорство гектары берет — продолжаем редакционный эксперимент

Вот уж как вторая неделя прошла после заветного сообщения о предварительном согласовании моего заявления на «дальневосточный» гектар. И тишина. Закрались сомнения, может, я рано радовалась? По сути в течение 5 рабочий дней должны были пригласить на подписание договора? Или я путаю, а документы пока гуляют или застопорились в Регпалате?

Пока жду, перенасыщаюсь нужной и ненужной мне информацией. Например, гражданин Якутии подал в суд на региональное отделение кадастровой палаты после того, как узнал, что выбранный участок ему предлагают получить со смещением границы. Прецедент создан, а виной тому картографические неточности. Скольким еще предстоит пройти подобные процедуры? Молодец, человек, видимо упорный и, наверное, четко понимает, зачем ему участок, для каких целей. Я бы этого смещения на 200 метров вообще не заметила.

Разговаривала сегодня с преподавателем одного из якутских колледжей: её сын отправил заявку, выбирали они участок коллективно, с выездом на место — в Хангаласский улус. Федеральная информационная система показала, что гектар свободен. Но пришел отказ – земля в собственности у какого-то наслега. Молодой человек подумал, что свободных участков априори там нет и передумал брать. Тогда за дело взялась мать, подала заявление, ждет ответа.

Еще раз повторю, если мы не можем повлиять на обстоятельства, типа щелк щелк и карта пришла в соответствие с реальностью, то надо под них подстроиться – подавайте снова и снова. Упорство гектары берет!