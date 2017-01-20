Упорство гектары берет — продолжаем редакционный эксперимент

ЯСИА продолжает редакционный эксперимент в рамках проекта «Гектар». Старший корреспондент агентства Елена Бочкарева намерена оформить участок земли и описывает свой опыт. Ей помогает и делится наблюдениями главный редактор «Якутии» Виталий Андрианов.
Вот уж как вторая неделя прошла после заветного сообщения о предварительном согласовании моего заявления на «дальневосточный» гектар. И тишина. Закрались сомнения, может, я рано радовалась? По сути в течение 5 рабочий дней должны были пригласить на подписание договора? Или я путаю, а документы пока гуляют или застопорились в Регпалате?
Пока жду, перенасыщаюсь нужной и ненужной мне информацией. Например, гражданин Якутии подал в суд на региональное отделение кадастровой палаты после того, как узнал, что выбранный участок ему предлагают получить со смещением границы. Прецедент создан, а виной тому картографические неточности. Скольким еще предстоит пройти подобные процедуры? Молодец, человек, видимо упорный и, наверное, четко понимает, зачем ему участок, для каких целей. Я бы этого смещения на 200 метров вообще не заметила.
Разговаривала сегодня с преподавателем одного из якутских колледжей: её сын отправил заявку, выбирали они участок коллективно, с выездом на место — в Хангаласский улус. Федеральная информационная система показала, что гектар свободен. Но пришел отказ – земля в собственности у какого-то наслега. Молодой человек подумал, что свободных участков априори там нет и передумал брать. Тогда за дело взялась мать, подала заявление, ждет ответа.
Еще раз повторю, если мы не можем повлиять на обстоятельства, типа щелк щелк и карта пришла в соответствие с реальностью, то надо под них подстроиться – подавайте снова и снова. Упорство гектары берет!
Елена Бочкарева,
старший корреспондент ЯСИА
Виталий Андрианов,
главный редактор газеты «Якутия»
Упорство упорством, а время тикает. Меньше двух недель осталось до 1 февраля, когда закон заработает в полную силу для всех россиян. И не стоит очень сильно успокаивать себя мыслями, что, мол, зачем жителям центральной полосы суровый якутский край, когда где-нибудь под Костромой полно пустующей земли и никто не позарится на наш гектар. Даже если и так, это не снимает всех уже возникших проблем.
И, кстати, есть в этом мире люди, у которых то ли хобби, то ли профессия, то ли призвание – сутяжник. Кто для души, а кто и ради хлеба насущного ищет прорехи и выверты в законах и системе их исполнения, нарывается на «несправедливость» и незамедлительно идет в суд требовать своего по праву. При этом идеальный вариант для такого сутяжника, когда своего по праву ему предоставить в принципе не могут в том виде, в каком он требует и законом предписано, а за это уже можно требовать компенсацию всех мыслимых ущербов, включая, конечно же, материальный.
Вот и представим, что некие сутяжники, проанализировав ситуацию со сбоями ФИС и отказами в получении гектара, причем именно в Якутии, быстро выстроят схемы заработка на этой проблеме. По закону, через суд. Нехорошая получается перспектива.
Но меня все-таки крайне интересует, когда же Лена наконец подпишет договор и можно будет своими глазами увидеть, каков он – полученный по закону гектар. Что с ним потом делать – вопрос второй, сейчас хочется удостовериться, что это не просто теоретические площади, а вполне конкретная земля, на которой уже совсем скоро начнется весна.
Неделя первая: Дают — бери, или Как я решилась взять «дальневосточный» гектар
Неделя вторая: Первый шаг и первая очередь за «дальневосточным» гектаром
Оформилась на «госуслугах», да поможет мне МИЗО — продолжаем редакционный эксперимент
Выбрала участок на 43 километре Вилюйского тракта — продолжаем редакционный эксперимент
Хангаласский улус перенаправил мое заявление в мэрию Якутска — продолжаем редакционный эксперимент
Буду подавать заявку на гектар снова и снова, пока не одобрят — продолжаем редакционный эксперимент
Если одобрят гектар, найду его и совершу кувырок в снег — продолжаем редакционный эксперимент
Заявление на «дальневосточный» гектар, можно сказать, одобрено — продолжаем редакционный эксперимент
Мне повезло, все получилось с первого раза — продолжаем редакционный эксперимент