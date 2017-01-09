Удобство общения: В приложении для смартфонов SwiftKey Keyboard появился якутский язык

Популярное приложение для смартфонов SwiftKey Keyboard, которое обновляет клавиатуру устройства, обзавелось якутским языком. Автор разработки — не профессиональный программист или лингвист, а врач-невролог Артем Семенов.

«SwiftKey на английском и русском я пользуюсь с 2012 года. В мае прошлого года попросил разработать якутскую клавиатуру для программы. В августе руководитель компании Джулиен Бэйли попросил помочь. Моя роль заключалась в проверке списка слов на наличие орфографических и других ошибок. Я предоставил Джулиену список сайтов на якутском языке, он запустил специальный скрипт, который извлекает из них слова, сопоставляет их со словами на русском и удаляет совпадения. Из оставшихся слов составляется модель языка, в которой, помимо прочего, прописано, какие из них чаще используются. Всего было извлечено 75 тысяч слов», — рассказал ЯСИА Артем Семенов.

В течение трех месяцев якутянин проверял эти слова, в конце остались около 55 тысяч. Как оказалось, это довольно сложная задача. На проверку одной тысячи слов уходило около 20 минут, и с каждой тысячей становилось всё сложнее — чем дальше, тем больше ошибок и неякутских слов.

«Там ещё полно ошибок, которые будут исправлены в ближайшее время. В будущем планируем улучшить и расширить словарь. В этом нам могут помочь пользователи — им нужно авторизоваться и включить синхронизацию. Когда наберется около тысячи пользователей, на сервере запустят скрипт, который автоматически проанализирует словари пользователей и извлечёт из них только наиболее часто встречающиеся слова», — отметил разработчик.

Первая и главная особенность SwiftKey заключается в предиктивном вводе. Клавиатура на основе созданной модели языка с большой долей вероятности может предсказать следующее слово, которое вы хотели написать. Например, даже не вводя ничего, она первым словом предлагает «Дорообо». Далее может предложить что-то вроде «Туох», затем «сонун». Более того, запоминаются слова, которые вводит пользователь, то, как он их использует. Клавиатуре можно также разрешить прочитать СМС и электронные письма для того, чтобы начать процесс индивидуализации словаря.

Другой особенностью клавиатуры является функция Flow, которая позволяет легко набирать текст пальцем одной руки, не отрывая его от экрана. Для этого, конечно, надо хорошо знать расположение букв.

В настоящее время для английского и других популярных языков для прогнозирования используется нейронная сеть, которая позволяет добиться более «человеческого», точного прогноза. В скором будущем это станет возможно и для русского языка. «Есть надежда, что если наберется большое количество пользователей, предиктивный ввод на основе машинного обучения станет доступен и для якутского языка», — подчеркнул Артем Семенов.

При установке клавиатуры система Android показывает предупреждение, что клавиатура может хранить пароли и другие персональные данные, а также передавать их третьим лицам. По этому поводу беспокоиться не стоит, так как словарь пользователя хранится на устройстве в виде зашифрованного файла, поэтому злоумышленникам будет практически невозможно вытащить оттуда какие-либо данные. В случае, если включена синхронизация, словарь хранится на хорошо защищенном сервере в зашифрованном виде.

К сожалению, версия для iOS не появится в скором будущем, так как у отдела, который занимается разработкой клавиатуры для этой операционной системы, сейчас другие приоритеты.

Инструкция по установке якутской клавиатуры для SwiftKey: 1. Установить клавиатуру SwiftKey с Play Store по ссылке: https://goo.gl/QaOjsv (полная ссылка https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey&hl=ru) 2. Зайти в приложение «Клавиатура SwiftKey» 3. Выбрать «Многоязычная» 4. Из раскрывающегося списка «All languages» выбрать «Якутский/Сахалыы» (в конце списка) 5. После завершения загрузки языкового пакета можно выбрать раскладку. Чтобы якутская и русская клавиатуры отображались, как одна, необходимо, чтобы раскладка (Layout) была одинаковой. Если раскладка будет разной, то русский и якутский языки будут отображаться отдельно. Для смены языка нужно провести пальцем по пробелу. Для того, чтобы набрать якутскую букву, нужно нажать и удерживать клавишу до появления меню.