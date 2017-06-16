Участник прямой линии с Путиным: Хотел задать вопрос президенту о развитии туризма в Оймяконе

Директор турфирмы ООО «Оймякон-Тур» Максим Егоров, принявший участие в прямой линии с президентом страны, поделился впечатлениями и рассказал, какие вопросы хотел задать Владимиру Путину.

«Мероприятие шло четыре часа. Мне понравилось, как оно было организовано. Единственное, к чему есть замечание, – в зале сидело около двухсот человек, но спросили только шестерых. Остальные служили массовкой, хотя было много врачей, военных, предпринимателей. Из Якутии приехало трое человек: у одного возникли вопросы по развитию кино, у второго – по экологии, а у меня – по туризму. Ни одному из нас не удалось озвучить проблемные моменты, хотя заранее подготовились», — рассказал Максим Егоров.

«У меня было два вопроса. Почему авиабилеты в Якутии стоят дороже, чем по России? Чтобы улететь в Оймякон в один конец, нужно заплатить столько же, сколько до Сочи и обратно. Во-вторых, хотел спросить, какие адресные меры правительство РФ могло бы предпринять для развития туризма на Полюсе холода? Нам нужны гостиничные комплексы и инфраструктура, отвечающие мировым стандартам», — сообщил директор турфирмы.

По его словам, модераторы прямой линии сообщили участникам мероприятия, что они могут оставить свои вопросы в письменной форме. «Сказали, что их потом передадут Владимиру Путину, и он ответит. Так что будем ждать», — резюмировал Егоров.

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