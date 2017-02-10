Уберут ли алкомаркеты за пределы Якутска: Общественники намерены провести референдум

Общественники Якутска настаивают на проведении референдума, по итогам которого изменятся требования к размещению магазинов, торгующих алкоголем. Ранее городские власти отказали им в организации народного голосвания. ЯСИА решило разобраться в сложившейся ситуации.

«Референдум – законный способ, чтобы выразить свое мнение. Мы хотим предложить горожанам сделать выбор. Например, отодвинуть магазины, где продают спиртное, от школ, детсадов, больниц и других социальных объектов на 300 метров, километр либо вывести продажу алкоголя за пределы Якутска. Мы не требуем, чтобы столица полностью отказалась от алкомаркетов, мы хотим, чтобы у людей была возможность принять решение», — сообщила сопредседатель движения «Трезвая Якутия» Матрена Ядрихинская.

Напомним, муниципальные образования Якутии продолжают вводить полный запрет на продажу алкоголя. От продажи спиртного отказались в селах Сатагай, Черюмче, Булгунняхтах, Красный ручей, Тойон-Ары, Юрюнг-Хая, Эжанцы, Табага, Хапчагай и многих других, число которых приближается к сотне.

Антиалкогольные меры вводятся и в городах. Например, с 1 февраля решением городского совета депутатов Покровска принят запрет на продажу спиртного в радиусе 300 метров от социальных объектов. Теперь там остался только один магазин с легальной алкогольной продукцией. 12 торговых точек приостановили продажу горячительных напитков, а 3 круглосуточных магазина закрылись совсем.

«Все прекрасно знают, где можно купить алкоголь. Недавно к нам приезжали из Якутска общественники, заранее появилась информация, что пройдут рейды. Продают из-под полы и стараются не афишировать, в крайнем случае можно позвонить бутлегерам», — говорит житель Покровска Николай Аммосов.

Но активисты не опускают руки. В Якутске силами общественников уже организованы рейды по магазинам, где выявлена продажа алкоголя в неположенное время или несовершеннолетним. При этом утверждается, что к движению за трезвость может присоединиться каждый гражданин.

«Конечно, все законно. Существуют ФЗ «Об основах общественного контроля» и законы, регулирующие оборот этилового спирта. При желании можно написать заявление в полицию, тогда продавцу грозят административная ответственность и штраф. Индивидуальный предприниматель, юридические лица могут быть наказаны на сумму до 100 тысяч рублей», — подчеркнул главный специалист Госалкогольконтроля Якутии Сергей Софронов.

В Амурской области администрация пошла другим путем. Так, в СМИ распространяется информация, что губернатор Александр Козлов запретил продавать алкоголь в пунктах общественного питания.

«Полного запрета у нас нет. В проекте закона подразумевается, что продажа алкогольной продукции в предприятиях общепита уровня столовых будет запрещена с 21 до 11 часов, а в ресторанах и кафе заказать спиртное можно с 11 до 23 часов. Это касается заведений, находящихся в отдельно стоящих нежилых зданиях. Кроме того, не допускается розничная продажа на розлив в тару продавца либо в тару потребителя пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в торговых объектах и организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах и общежитиях, а также в пристроенных помещениях к ним. Алкоголь в магазинах Приамурья можно покупать с 11 до 21 часа. С 2013 года в области действовал запрет на его продажу после 19 часов», — рассказала ЯСИА начальник отдела лицензирования и контроля министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Наталья Черных.

Напомним, в Якутске действует запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Руководитель Ассоциации рестораторов РС(Я) Татьяна Тымырова заявила, что после ввода запрета 80% заведений общепита столицы региона были вынуждены прекратить свою деятельность.

«В ресторанном бизнесе существуют ГОСТы, которые нормальные заведения должны соблюдать. По ним рестораны обязаны иметь винные карты, иначе они просто не имеют права работать. Получается странная ситуация, с одной стороны, мы обязаны соблюдать ГОСТ, с другой, нарушаем административный регламент. Такие вопросы должны решаться на федеральном уровне. На мой взгляд, антиалкогольные меры направлены прежде всего на молодежь, которая не является целевой аудиторией ресторанов», — считает ресторатор.

Как бы там ни было, но общественники твердо намерены провести референдум. Активисты подготовили обращение на имя главы города с просьбой принять «волевое решение» по проведению голосования. Кроме того, они обратились в Верховный суд для обжалования отказа Гордумы в проведении референдума.