В пустующем здании Новоапостольской церкви запущен творческий проект «Пространство»

Пустующее здание Новоапостольской церкви преобразилось в новое пространство для креативного бизнеса. Мы встретились с фотографом и видеографом Алексеем Павловым, который рассказал нам о своем творческом проекте «Пространство», ставшем частью ревитализации здания и территории храма.

Объект находится в центре города и представляет собой неординарное архитектурное строение с высокими потолками и широкими окнами. Вокруг опустевшей церкви ходило немало слухов, но ни один коммерческий проект по ее преображению так и не был реализован.

Спустя несколько лет помещение все-таки нашло нового хозяина, и после перепланировки, в ходе которой было полностью трансформировано все пространство, помещения сдали в аренду. Известный творческий деятель Алексей Павлов со своей командой арендовал более 300 квадратных метров для реализации проекта кластера, направленного на развитие медиаискусства в республике.

Совместно с другими предпринимателями он создал условия для студийной фотосъемки и разработал концепцию образовательной программы, которая поможет фотографам найти себя, реализовать свои идеи и получить навыки, не ограничиваясь узким пространством маленькой студии.

По словам Павлова, в Якутии еще не было подобного проекта, который предоставляет не только пространство, но и возможности для развития: «Как создавать интересные снимки, когда ты сидишь в небольшой арендованной комнате? Маленькие квадратные метры помещения ограничивают тебя и не дают выйти за установленные рамки».

Название кластера придумал друг и коллега Алексея Владимир Мункуев. Слово идеально отражает концепцию новой студии. «Это пространство для развития и реализации идей. Мы давно мечтали о таком помещении, где можно проводить разнообразные съемки и делиться своим многолетним опытом», — отметил Павлов.

Фотограф считает, что новое помещение позволит выйти за стереотипные границы проведения съемок: «Направление студийной фотографии изменилось за последние годы, и клиентам больше не нужны одноцветные фоны. Теперь популярны интерьерные помещения, и именно таких пространств не хватает в нашем городе. В нашей студии вы сможете выбрать интересное место и открыть для себя все плюсы естественного освещения».

Студия представляет четыре зоны с разнообразными фонами и профессиональным оборудованием, а также широким выбором интерьерных вариантов оформления. В каждом зале можно провести как семейную, так и творческую фотосессию, а для любителей натурального освещения отведено уютное помещение с панорамными окнами.

«В стенах нашей студии мы планируем открыть фотошколу, где будут проходить мастер-классы известных российских фотографов. Кроме того, любой желающий сможет арендовать творческий абонемент, который позволит реализовать свои фотопроекты и получить советы по съемке, научиться чему-то новому», — делится планами Алексей Павлов и надеется, что проект «Пространство» поможет местным фотографам.

На главном фото: резидент-фотограф Сергей Шарин, директор Ксения Береговая, программный директор Елена Васильева, учредитель-основатель Алексей Павлов.